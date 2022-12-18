Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

На улицах Днепра была замечена странная машина. Видео опубликовали в телеграмм-канале Х.Днепр.

Мужчина встроил в авто габаритную печь на тлеющих дровах. Таким образом владелец чудо-автомобиля, вероятно, решил согреться в холодное время года.

Сработало ли это – неизвестно, но водитель машины порадовал прохожих. От себя добавим, что это не очень безопасный способ обогрева.

Как тебе такое, Илон Маск? – шутят пользователи сети.

Учитывая ситуацию с электроэнергией в Украине из-за российских обстрелов, для наших дорог больше подходят такие машины, чем электрокары Тесла.

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