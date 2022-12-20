Как связаться с водоканалом в Днепре: номера телефонов и чат-бот

Пригодится не только тем, кто хочет узнать, когда дадут воду, но и тем, кому нужно передать показания счетчика, а в личный кабинет на сайте КП они зайти не могут.
Узнать об отключениях воды и проведении аварийных работ оперативно можно на странице КП «Днепрводоканал» в социальной сети. Новая информация там появляется и в том числе, когда в Днепре проводятся аварийные и плановые отключения света, влияющие на поставку воды в квартиры и дома людей. Там же можно посмотреть актуальный почтовый адрес предприятия в сети и задать вопрос.
Те, кто хочет узнать почему в доме нет воды и задать любые другие вопросы могут также сделать это по телефонам контакт-центра: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.
Передать показания водного счетчика можно по номеру: (056) 719-93-86, но у кого не работает стационарный телефон могут воспользоваться ботами. Вот тут можно найти ссылку для «общения» через Viber, а тут – для Telegram.
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