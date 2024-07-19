Как светомузыка: ночью в Днепре горожане сообщали о перебоях со светом (ВИДЕО)

В ночь на 19 июля горожане в Telegram-каналах распространяли видео из разных районов Днепра, где видно, как свет в квартирах домов включается и через секунду-две выключается снова. Таким образом свет отключался и включался несколько раз подряд.
В публикации под видео написали:
Что-то со светом. То включается, то выключается. В доме происходит то же, что и на улице.
По словам очевидцев, перебои с подачей електроэнергии, которые можно увидеть на видео, продолжаются уже 10 минут.
«Светомузыку» днепряне видели и на улицах города — уличное освещение также дало сбой.
Подобных видео распространили в сети не менее 5. Днепряне фиксировали «мигание» счетчиков и электрических приборов. Однако чаще всего публиковали видео города, где видно, что значительные проблемы со светом наблюдаются во многих домах.
Местные жители лишь отметили, что такая проблема была на левом берегу города.
Некоторые из горожан отметили, что «дискотеку» наблюдали абоненты ДТЭК 3 группы отключений.
Что именно стало причиной сбоев – неизвестно. Однако в случае, если в Вашем доме возникла эта проблема, рекомендуется выключить все электроприборы.
Напомним, в Днепре отменили экстренные отключения света, действуют графики отключений.
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