Как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идти

Какие именно нужны бумаги – узнали журналисты dnepr.info.
Получить отсрочку от мобилизации могут учащиеся университетов, институтов, ПТУ, ассистенты-стажеры, аспиранты, докторанты, которые учатся на дневной форме или получают дуального образование. Те, кто получает образование заочно не могут рассчитывать на отсрочку.
Если студент получил повестку, то ему нужно прибыть в территориальный центр комплектования и предоставить справку о том, что он обучается в вузе, студенческий билет, паспорт, а также написать заявление о предоставлении отсрочки. В военкомате после этого должны сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.
Такая отсрочка действует для военнообязанного только на период обучения. С получением диплома они теряют это право.
Когда у студента нет приписного – его также могут пригласить в военкомат. Для оформления документа с собой необходимо взять копию паспорта — своего и родителей, ИНН-кода, свидетельства о рождении, справку о группе крови и справку с места учебы с указанным на ней сроком окончания обучения. Пригодится также копия свидетельства за 9 класс с оценками, характеристика с места учебы, справка о составе семьи, в случае если родители разведены – копия свидетельства о разводе, 4 штуки фотографии размером 3 на 4, 3 конверта с марками по территории Украины, медицинская справка и лист прививок (его берут у семейного врача).
Нормы эти прописаны в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Но есть ряд студентов, на которых отсрочка не распространяется – это те, кто уже сдал выпускные экзамены в одном учебном заведении, но еще не поступил во второе. Например, после окончания колледжа, до поступления в университет. После окончания 4-х курсов до поступления в магистратуру на 5 курс, после окончания вуза до поступления на аспирантуру и докторантуру.
Читайте также:
Автор:
В Никополе произошла резня.
Проспект Гагарина в Днепре застрял в пробках.
Боевая часть ракеты чудом не разорвалась.
В приложении "Дія" можно будет увидеть трансляции с Международного песенного…
В Киевской области обнаружили тело российского пилота.
В Никополе произошла резня.
Проспект Гагарина в Днепре застрял в пробках.
Тот случай, когда все картины – прекрасны!
Боевая часть ракеты чудом не разорвалась.
В приложении "Дія" можно будет увидеть трансляции с Международного песенного конкурса "Евровидение-2023", который проходит в этом году в Ливерпуле.
Синоптикиня рассказала, когда закончится погодная "зрада".
Владелец разрушенной обломками квартиры рассказал о первых секундах после взрыва.
Вчера днем, 8 мая, в Соборном районе города произошла авария.
В Днепре можно купить презервативы, выпущенные более 40 лет назад, в начале 1980-х годов. Продают их на досках объявлений, а стоит раритетное резиновое изделие дороже, чем современное.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!