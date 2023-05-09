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  • Как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идти

Как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идти

Сегодня 17:47
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В Украине военное положение, а вместе с ним и мобилизацию продлили еще на три месяца. Предприятия могут забронировать своих сотрудников, а вот тем, кто еще только учится, чтобы получить отсрочку от мобилизации нужно предоставить в военкомате ряд документов.
Новости Днепра про Как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идти

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Какие именно нужны бумаги – узнали журналисты dnepr.info.

Какие студенты могут получить отсрочку от мобилизации

Получить отсрочку от мобилизации могут учащиеся университетов, институтов, ПТУ, ассистенты-стажеры, аспиранты, докторанты, которые учатся на дневной форме или получают дуального образование. Те, кто получает образование заочно не могут рассчитывать на отсрочку.

Какие документы нужны студенту для получения отсрочки от мобилизации

Если студент получил повестку, то ему нужно прибыть в территориальный центр комплектования и предоставить справку о том, что он обучается в вузе, студенческий билет, паспорт, а также написать заявление о предоставлении отсрочки. В военкомате после этого должны сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Такая отсрочка действует для военнообязанного только на период обучения. С получением диплома они теряют это право.

Если у студента нет приписного

Когда у студента нет приписного – его также могут пригласить в военкомат. Для оформления документа с собой необходимо взять копию паспорта — своего и родителей, ИНН-кода, свидетельства о рождении, справку о группе крови и справку с места учебы с указанным на ней сроком окончания обучения. Пригодится также копия свидетельства за 9 класс с оценками, характеристика с места учебы, справка о составе семьи, в случае если родители разведены – копия  свидетельства о разводе, 4 штуки фотографии размером 3 на 4, 3 конверта с марками по территории Украины, медицинская справка и лист прививок (его берут у семейного врача).

Когда студента могут призвать по мобилизации

Нормы эти прописаны в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Но есть ряд студентов, на которых отсрочка не распространяется – это те, кто уже сдал выпускные экзамены в одном учебном заведении, но еще не поступил во второе. Например, после окончания колледжа, до поступления в университет. После окончания 4-х курсов до поступления в магистратуру на 5 курс, после окончания вуза до поступления на аспирантуру и докторантуру.

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Новости Днепра про Как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идтиУкраїнська Новости Днепра про Как студенту в Днепре получить отсрочку от мобилизации в 2023 году: какие документы нужны и куда идтиРусский

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