Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Сегодня 18:01
просмотров

Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли их бюсты, но после Второй мировой войны ее убрали, а «взамен» установили в парке памятник Тарасу Шевченко. Видно его было практически с любой точки зеленой зоны.

Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядит место, где был памятник и что там находится.

Мало кто уже помнит, что первый памятник Тарасу Шевченко в одноименном парке появился не на островной его части, а в самой зеленой зоне. Установили монумент там в 1949 году. Находится он неподалеку ресторана «Маяк» (тогда он назывался «Волна» и был не такой большой).

Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Постаментом памятнику служили гранитные валуны, чем-то похожие на скалы. Остатки постамента сохранились до сих пор. Находятся они на смотровой площадке рядом с рестораном.

Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Сегодня тут мало кто бывает, поскольку местность не облагорожена, а скорее находится в упадке. Тут очень много деревьев, тени, растет трава, но нет даже лавочек. Если раньше смотровая площадка открывала вид на реку, то сегодня все «закрыто» ветками деревьев и остатками парапета.

Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Памятник на острове появился только в 1959 году. К этому времени парк и остров уже два года как соединял пешеходный мост. До появления памятника Кобзарю на острове стоял монумент со Сталиным. Авторами «островного» памятника, как и того, что находился в парке выступили скульпторы Иван и Валентин Зноба. Монумент на острове вышел самым большим в Украине –высотой более 22 метров и массой более 55 тонн. Днепра. С 2011 по 2014 годы памятник ненадолго покидал остров – для реконструкции. Монумент стал одним из символов Днепра, его часто изображали на открытках.

Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Согласно местным легендам считается, что под памятником поэту находятся коридоры пещеры, в которых раньше жили монахи с монастыря на острове. А по мнению экстрасенсов, в одной из комнат этих пещер находится магический кристалл.

Памятник Шевченко с парка решили убрать. Его перевезли в одноименный поселок неподалеку. В 2007 году его хотели отправить на реставрацию, но когда памятник стали снимать с постамента он раскололся на две части.

Любопытно, что первый памятник Кобзарю появился в парке в 1930-х годах, он находился на «Аллее писателей» в виде гипсового бюста, но не уцелел во время Второй мировой войны.

старые фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук
Новости Днепра
Сегодня 16:59
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Весной цены на лук били все рекорды – от 70…

Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат
Новости Днепра
Сегодня 15:59
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат

Наша гордость!

Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий
Новости Днепра
Сегодня 14:46
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие»,…

В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку
Новости Днепра
Сегодня 13:36
В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку

Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома…

Последние новости

Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Весной цены на лук били все рекорды – от 70 и дороже.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат

Наша гордость!

Сегодня 15:59
14
просмотров
Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую
Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую

Днепр продолжает системно снабжать воинов ВСУ необходимыми автомобилями, дронами и другой техникой.

Сегодня 14:58
3
просмотров
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:55
5
просмотров
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и…

Сегодня 14:46
7
просмотров
В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель
В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

В Днепропетровской области действовала межрегиональная группа наркоторговцев.

Сегодня 14:27
4
просмотров
В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео
В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео

Плюс еще одна фобия...

Сегодня 14:11
3
просмотров
В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку
В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку

Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома №8 произошла авария.

Сегодня 13:36
6
просмотров
В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища
В Днепре судили военного, расстрелявшего своего товарища

В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.

Сегодня 13:06
4
просмотров
ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома
ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

В Днепре большое количество улиц, которые существовали со дня основания города. Но сегодня их внешний вид кардинально отличается от того, как они выглядели еще 30-40 лет назад. Одна из таких улиц – это Екатеринославский бульвар. Свое название он получил только…

Сегодня 12:49
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх