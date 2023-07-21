Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядит место, где был памятник и что там находится.
Мало кто уже помнит, что первый памятник Тарасу Шевченко в одноименном парке появился не на островной его части, а в самой зеленой зоне. Установили монумент там в 1949 году. Находится он неподалеку ресторана «Маяк» (тогда он назывался «Волна» и был не такой большой).
Постаментом памятнику служили гранитные валуны, чем-то похожие на скалы. Остатки постамента сохранились до сих пор. Находятся они на смотровой площадке рядом с рестораном.
Сегодня тут мало кто бывает, поскольку местность не облагорожена, а скорее находится в упадке. Тут очень много деревьев, тени, растет трава, но нет даже лавочек. Если раньше смотровая площадка открывала вид на реку, то сегодня все «закрыто» ветками деревьев и остатками парапета.
Памятник на острове появился только в 1959 году. К этому времени парк и остров уже два года как соединял пешеходный мост. До появления памятника Кобзарю на острове стоял монумент со Сталиным. Авторами «островного» памятника, как и того, что находился в парке выступили скульпторы Иван и Валентин Зноба. Монумент на острове вышел самым большим в Украине –высотой более 22 метров и массой более 55 тонн. Днепра. С 2011 по 2014 годы памятник ненадолго покидал остров – для реконструкции. Монумент стал одним из символов Днепра, его часто изображали на открытках.
Согласно местным легендам считается, что под памятником поэту находятся коридоры пещеры, в которых раньше жили монахи с монастыря на острове. А по мнению экстрасенсов, в одной из комнат этих пещер находится магический кристалл.
Памятник Шевченко с парка решили убрать. Его перевезли в одноименный поселок неподалеку. В 2007 году его хотели отправить на реставрацию, но когда памятник стали снимать с постамента он раскололся на две части.
Любопытно, что первый памятник Кобзарю появился в парке в 1930-х годах, он находился на «Аллее писателей» в виде гипсового бюста, но не уцелел во время Второй мировой войны.
старые фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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