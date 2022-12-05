Как сегодня выглядит первый «кинотеатр» Днепра (ФОТО)

В конце XIX века Днепр переживал развитие. Он становился промышленным центром, население увеличивалось, росло количество рабочих мест, магазинов, начал работу вокзал и появился мост. Город развивался и это развитие без появления новых развлечений для горожан представить сложно. Так, в Днепре появился цирк, подумывали о возведении здания для театра и открытии кинотеатра.
Многие ошибочно полагают, что «Родина» была самым первым кинозалом Днепра, поскольку из всех кинотеатров этот был самый популярный и большой. Но это не так. Первый «кинотеатр» в Днепре появился в 1897 году и находился неподалеку от нынешнего театра оперы и балета. Здание было «многофункциональным». Одновременно тут был и театр, и место для проведения литературно-музыкальных вечеров.
Здание, где впервые показали фильм сохранилось в Днепре до сих пор. Любопытно, что в то время зал обустроили в помещении, построенном на народные пожертвования. А называлось оно «Аудитория Комиссии народных чтений» и побывать тут могли даже небогатые жители города. На то время здание было одно такое чуть ли не на весь квартал и привлекало к себе внимание только одним своим внешним видом.
Первый показ фильмов тут прошел в 1897 году. На три дня в город привезли киноаппарат братьев Люмьер.
Несмотря на большой успех киносеансов, «Аудитория народных чтений» в полноценный кинотеатр так и не превратилась. Сегодня его сдают в аренду под офисы, а город обзавелся собственными кинотеатрами. Первыми из них были «Вулкан», «Гигант» и «Колизей». Однако до наших дней ни один из них не сохранился.
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