Как сегодня в Днепре работает электротранспорт: график и маршруты

5 февраля на маршрутах электротранспорта в Днепре работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава.
Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.
Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживает 771 автобус (из них 147 – большой вместимости).
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