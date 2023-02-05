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Как сегодня в Днепре работает электротранспорт: график и маршруты

Сегодня 09:30
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Новости Днепра про Как сегодня в Днепре работает электротранспорт: график и маршруты

5 февраля на маршрутах электротранспорта в Днепре работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 вагонов.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава.

Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживает 771 автобус (из них 147 – большой вместимости).

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