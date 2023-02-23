Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график

В четверг, 23 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Из-за проведения плановых ремонтных работ на одном из трансформаторных пунктов энергоснабжения будет обесточена тяговая подстанция электротранспорта, поэтому с 9:00 до 13:00 трамвайный маршрут №5 будет курсировать до остановки «Трубный завод».

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 736 автобусов (из них 142 — большой вместимости).

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