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Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график

Сегодня 08:30
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В четверг, 23 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Новости Днепра про Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график

Из-за проведения плановых ремонтных работ на одном из трансформаторных пунктов энергоснабжения будет обесточена тяговая подстанция электротранспорта, поэтому с 9:00 до 13:00 трамвайный маршрут №5 будет курсировать до остановки «Трубный завод».

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 736 автобусов (из них 142 — большой вместимости).

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Новости Днепра про Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и графикУкраїнська Новости Днепра про Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и графикРусский

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