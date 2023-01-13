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Как сегодня работает громадский транспорт у Днепра

Сегодня 08:30
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В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 37 троллейбусов и 48 трамваев.

Новости Днепра про Как сегодня работает громадский транспорт у Днепра

13 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава (37 троллейбусов и 48 трамвайных вагонов).

Режим работы технических рейсов в рабочие дни с 6 до 10 часов и с 16 до 21. Подробное расписание движения для каждого маршрута можно увидеть на сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке – https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
 
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 787 автобусов (из них 150 – большой вместимости).

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