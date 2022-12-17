Как сделать пауэрбанк из батареек (ИНСТРУКЦИЯ)

Во время, когда свет может пропасть в любой момент не лишним будет иметь под рукой самодельный пауэрбанк. Он поможет зарядить телефон, к нему можно подключить светодиодную ленту, чтобы она освещала комнату или гирлянду.

Пауэрбанк можно сделать и самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нам понадобятся пальчиковые батарейки, паяльник, скобы от степлера или никилиевая лента, изолента.

Первое, что нужно сделать –правильно установить батарейки. Их у нас должно быть четное число, например, 12. Для начала берем 3 штуки и ставим их так, чтобы «минус» был внизу, а «плюс» — вверху.

Далее ставим еще один ряд из трех батареек, но уже наоборот, «плюс» должен быть внизу, а «минус»- вверху. Третий ряд аналогичен первому. Все это мы сматываем с помощью изоленты. Внешне это похоже на увесистый кирпич.

При параллельном соединении одинаковых элементов, емкость увеличится и будет равна сумме емкостей всех аккумуляторов. А максимальный ток будет равен сумме всех токов аккумуляторов. Поэтому, можно самостоятельно посчитать какая мощность будет у самодельного пауэрбанка. Она зависит от мощности и количества батареек.

Далее мы соединяем контакты в параллельную цепь с помощью скоб от степлера или проволоки. Их нужно припаять к батарейкам. После – соединяем цепи последовательно. Перед пайкой нужно все поверхности обезжирить.

Разъем USB подключаем к выводам пальчиковых батареек с помощью кабеля – также припаиваем его. Все готово.

Но такой пауэрбанк нельзя будет зарядить по-новому и снова работать с ним. Устройство одноразовое. Его мощность и длительность работы зависит от количества и качества батареек.

Вместо батареек также можно использовать аккумуляторы, но тогда нам понадобится припаять к ним еще и балансировочный разъем, который будет «следить», чтобы напряжение во всех элементах батареи было одинаковое и позволит заряжать наш самодельный пауэрбанк.

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