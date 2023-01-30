Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Сегодня 12:30
просмотров

Раньше, чтобы передать кому-то право управлять автомобилем, его владелец и потенциальный водитель должны были быть зарегистрированы в «Электронном кабинете водителя», иметь цифровую подпись и прочее. Теперь же в Украине процедуру упростили и передать право управлять транспортом можно через приложение «Дія». Как это сделать – разбирались журналисты Dnepr.info.

Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Поделиться цифровой версией техпаспорта можно только тем, у кого он отображается в приложении. В основном все владельцы машин, которые были приобретены после 2013 года, имеют эту «опцию». Поэтому в приложении сначала нужно пройти идентификацию, затем перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Шеринг авто», а после него – «Поделиться авто».

Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Далее следует «выбрать» техпаспорт автомобиля, который будет передан должному водителю и указать на какое время передается транспортное средство.

Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Именно в течение этого времени другому человеку в приложении «Дія» будет доступен документ на чужую машину. После этого приложение спросит владельца транспортного средства о его телефоне, месте жительства и т.д. или «подтянет» информацию через BankID. Надлежащему пользователю эти данные также будут доступны.

Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Чтобы закончить процедуру «передачи» технического паспорта на авто, нужно отправить будущему надлежащему пользователю-водителю запрос или QR-код. Он должен его подтвердить и ответить на свои данные и подписать заявление с помощью «Дія. Підпис».

Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Сразу пользоваться техпаспортом водитель не сможет, ведь данные будут проверяться в сервисном центре МВД. Проверка займет несколько минут.

Читайте также:

Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)Українська Новости Днепра про Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сбил мужчину и скрылся: в Днепре разыскивают свидетелей недавнего ДТП на Слобожанском проспекте
    Новости Днепра
    Сегодня 12:40
    Сбил мужчину и скрылся: в Днепре разыскивают свидетелей недавнего ДТП на Слобожанском проспекте

    Нужна ваша помощь!

    Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области

    В Днепропетровской области снова подорожали продукты.

    В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно
    Новости Днепра
    Сегодня 11:44
    В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно

    В Днепре появятся новые колонки.

    В Днепровском районе во время пожара погиб 50-летний мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    В Днепровском районе во время пожара погиб 50-летний мужчина

    В Днепропетровской области на пожаре погиб мужчина

    Последние новости

    Сбил мужчину и скрылся: в Днепре разыскивают свидетелей недавнего ДТП на Слобожанском проспекте
    Сбил мужчину и скрылся: в Днепре разыскивают свидетелей недавнего ДТП на Слобожанском проспекте

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 12:40
    0
    просмотров
    Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области
    Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области

    В Днепропетровской области снова подорожали продукты.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно
    В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно

    В Днепре появятся новые колонки.

    Сегодня 11:44
    0
    просмотров
    Первой сыграла Венздей Аддамс: умерла актриса Лиза Лоринг
    Первой сыграла Венздей Аддамс: умерла актриса Лиза Лоринг

    Умерла американская актриса Лиза Лоринг. Ей было 64 года.

    Сегодня 11:06
    просмотров
    В Днепровском районе во время пожара погиб 50-летний мужчина
    В Днепровском районе во время пожара погиб 50-летний мужчина

    В Днепропетровской области на пожаре погиб мужчина

    Сегодня 10:26
    просмотров
    По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет
    По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

    Сегодня, 30 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    Тушили два часа: возле Каменского сгорел сеновал
    Тушили два часа: возле Каменского сгорел сеновал

    29 января в 19:14 на территории частного домовладения, расположенного на улице Мечникова села Прядовка Царичанской поселковой территориальной общины Днепровского района, возник пожар.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Минус полтысячи оккупантов за сутки, — Генштаб о роботе ВСУ
    Минус полтысячи оккупантов за сутки, — Генштаб о роботе ВСУ

    Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно
    Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно

    Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ситуация остается сложной: как сегодня в Днепре работает электротранспорт
    Ситуация остается сложной: как сегодня в Днепре работает электротранспорт

    В понедельник, 30 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх