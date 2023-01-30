Как с помощью «Дії» передать право на вождение авто другому человеку (ИНСТРУКЦИЯ)

Раньше, чтобы передать кому-то право управлять автомобилем, его владелец и потенциальный водитель должны были быть зарегистрированы в «Электронном кабинете водителя», иметь цифровую подпись и прочее. Теперь же в Украине процедуру упростили и передать право управлять транспортом можно через приложение «Дія». Как это сделать – разбирались журналисты Dnepr.info.

Поделиться цифровой версией техпаспорта можно только тем, у кого он отображается в приложении. В основном все владельцы машин, которые были приобретены после 2013 года, имеют эту «опцию». Поэтому в приложении сначала нужно пройти идентификацию, затем перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Шеринг авто», а после него – «Поделиться авто».

Далее следует «выбрать» техпаспорт автомобиля, который будет передан должному водителю и указать на какое время передается транспортное средство.

Именно в течение этого времени другому человеку в приложении «Дія» будет доступен документ на чужую машину. После этого приложение спросит владельца транспортного средства о его телефоне, месте жительства и т.д. или «подтянет» информацию через BankID. Надлежащему пользователю эти данные также будут доступны.

Чтобы закончить процедуру «передачи» технического паспорта на авто, нужно отправить будущему надлежащему пользователю-водителю запрос или QR-код. Он должен его подтвердить и ответить на свои данные и подписать заявление с помощью «Дія. Підпис».

Сразу пользоваться техпаспортом водитель не сможет, ведь данные будут проверяться в сервисном центре МВД. Проверка займет несколько минут.

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