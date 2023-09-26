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  • Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужны

Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужны

Сегодня 17:12
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Родные военных из Днепра, которые без вести пропали на фронте могут получать их зарплату. Возможно это только тогда, когда факт исчезновение защитника будет подтвержден.

Новости Днепра про Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужны

Как ее оформить – разбирались журналисты dnepr.info.

Какие документы нужны

Для оформления выплат родным необходимо собрать пакет документов, куда входят: копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи военного, справка о месте проживании родных (если в паспорте нет этих данных), копии свидетельства о браке, рождении детей и справки о присвоении индивидуального налогового номера того, кто будет получать зарплату вместо военнослужащего.

Сделав все необходимые копии с документов и собрав их родным следует отправится в территориальный центр комплектования. Там можно будет получить бланк для написания заявления о получении зарплаты пропавшего военнослужащего.

Кто может получать выплаты

«Получать денежные выплаты может супруга или супруг военнослужащего, совершеннолетние дети при условии, что они проживали с военными в одном доме, родители, а также те члены семьи, которые находились на полном содержании от ушедшего на фронт защитника или защитницы», — отметили в пресс-службе Министерства реинтеграции.

Родные пропавшего без вести воина будут получать его зарплату до тех пор, пока он не будет признан погибшим в судебном порядке – сделать это суд сможет спустя два года после прекращения военного положения.

«В случае, если один из членов семьи отказывается от выплат, то его доля будет равномерно распределена между остальными получателями», — отметили в пресс-службе.

Признать пропавшим

Чтобы признать человека пропавшим без вести близкие родственники и члены семьи могут обратиться в Национальное информационное бюро по телефону 1648 или с помощью сайта nib.gov.ua или написать заявление в полицию.

 

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Новости Днепра про Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужныУкраїнська Новости Днепра про Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужныРусский

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