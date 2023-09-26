Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужны

Как ее оформить – разбирались журналисты dnepr.info.
Для оформления выплат родным необходимо собрать пакет документов, куда входят: копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи военного, справка о месте проживании родных (если в паспорте нет этих данных), копии свидетельства о браке, рождении детей и справки о присвоении индивидуального налогового номера того, кто будет получать зарплату вместо военнослужащего.
Сделав все необходимые копии с документов и собрав их родным следует отправится в территориальный центр комплектования. Там можно будет получить бланк для написания заявления о получении зарплаты пропавшего военнослужащего.
«Получать денежные выплаты может супруга или супруг военнослужащего, совершеннолетние дети при условии, что они проживали с военными в одном доме, родители, а также те члены семьи, которые находились на полном содержании от ушедшего на фронт защитника или защитницы», — отметили в пресс-службе Министерства реинтеграции.
Родные пропавшего без вести воина будут получать его зарплату до тех пор, пока он не будет признан погибшим в судебном порядке – сделать это суд сможет спустя два года после прекращения военного положения.
«В случае, если один из членов семьи отказывается от выплат, то его доля будет равномерно распределена между остальными получателями», — отметили в пресс-службе.
Чтобы признать человека пропавшим без вести близкие родственники и члены семьи могут обратиться в Национальное информационное бюро по телефону 1648 или с помощью сайта nib.gov.ua или написать заявление в полицию.
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