Как родным пропавших без вести военных из Днепра получить их зарплату: куда идти и какие документы нужны

Родные военных из Днепра, которые без вести пропали на фронте могут получать их зарплату. Возможно это только тогда, когда факт исчезновение защитника будет подтвержден.

Как ее оформить – разбирались журналисты dnepr.info.

Какие документы нужны

Для оформления выплат родным необходимо собрать пакет документов, куда входят: копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи военного, справка о месте проживании родных (если в паспорте нет этих данных), копии свидетельства о браке, рождении детей и справки о присвоении индивидуального налогового номера того, кто будет получать зарплату вместо военнослужащего.

Сделав все необходимые копии с документов и собрав их родным следует отправится в территориальный центр комплектования. Там можно будет получить бланк для написания заявления о получении зарплаты пропавшего военнослужащего.

Кто может получать выплаты

«Получать денежные выплаты может супруга или супруг военнослужащего, совершеннолетние дети при условии, что они проживали с военными в одном доме, родители, а также те члены семьи, которые находились на полном содержании от ушедшего на фронт защитника или защитницы», — отметили в пресс-службе Министерства реинтеграции.

Родные пропавшего без вести воина будут получать его зарплату до тех пор, пока он не будет признан погибшим в судебном порядке – сделать это суд сможет спустя два года после прекращения военного положения.

«В случае, если один из членов семьи отказывается от выплат, то его доля будет равномерно распределена между остальными получателями», — отметили в пресс-службе.

Признать пропавшим

Чтобы признать человека пропавшим без вести близкие родственники и члены семьи могут обратиться в Национальное информационное бюро по телефону 1648 или с помощью сайта nib.gov.ua или написать заявление в полицию.

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