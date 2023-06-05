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  • Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

Сегодня 17:33
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Первые фонтаны в нашем городе появились в конце XIX века. Их устанавливали в людных местах: на вокзале, в парках, на площадях. Количество их постоянно увеличивалось, но в середине 1990-х годов многие фонтаны исчезли с лица Днепра.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 фонтанов Днепра, которые помнят многие жители города, но которых уже не существует.

В середине 1950-х годов посреди озера в парке Глобы появился фонтан «Самсон». Изображал он мифического героя, который разрывал пасть льва.  Вокруг фонтана ходили разные легенды, согласно одной из самых популярных – он «прикрывал» вход в тоннель, где возможно были спрятаны сокровища или другие ценности. В середине 1970-х годов «Самсон» буквально за одну ночь исчез с озера. В начале этого века практически на его месте снова появился фонтан. Композиция изображает героя повести «Маленький принц».

Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

На центральном проспекте на месте памятника Александру Полю в начале 1950-х годов также был фонтан. Местные называли его «Три грации», так как в чаше фонтана были скульптуры женщин. «Одеты» они были в спортивную одежду и руками держали «тарелку» с которой были струи воды.

Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

В середине 1970-х годов фонтан пережил реконструкцию и вместо женщин в его чаше появились цветы-звезды. В начале 1990-х в фонтан перестали подавать воду. Он стал понемногу разрушаться, а в 2002 году на его месте появился памятник Александру Полю.

Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

В начале 1970-х годов у ЦУМа появился фонтан. Выглядел он очень просто – квадратная чаша, обложенная мрамором и несколько десятков труб, из которых била вода. Сделан он был скорее не для украшения города, а для кондиционирования помещений магазина. Но жителям фонтан очень нравился. Тут назначались встречи и свидания. В 2010 году его убрали.

Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

На Соборной площади между церковью и Диорамой был фонтан «Лебеди». Появился в 1950-х годах. Посреди чаши бассейна стояла ваза у основания которых было несколько лебедей. Но в 1990-х годах туда сначала прекратили подавать воду, потом вандалы поломали фигурки лебедей. В 2010 году на месте чаши появилась клумба.

Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

Такая же участь постигла и фонтан возле Дворца студентов. После реконструкции в 1952 году у дворца появился прямоугольный бассейн в центре которого были скульптуры, символизирующие студента и студентку. Изображение фонтана печатали на открытках, а среди студентов он сразу стал очень популярным – в его чашу бросали монетки на удачу и для успешной сдачи сессии. Но со временем чаша опустела, исчезли скульптуры, сейчас на его месте стоит металлическая композиция с названиями вузов Днепра.

Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

 

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)Русский

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