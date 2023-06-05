Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 фонтанов Днепра, которые помнят многие жители города, но которых уже не существует.
В середине 1950-х годов посреди озера в парке Глобы появился фонтан «Самсон». Изображал он мифического героя, который разрывал пасть льва. Вокруг фонтана ходили разные легенды, согласно одной из самых популярных – он «прикрывал» вход в тоннель, где возможно были спрятаны сокровища или другие ценности. В середине 1970-х годов «Самсон» буквально за одну ночь исчез с озера. В начале этого века практически на его месте снова появился фонтан. Композиция изображает героя повести «Маленький принц».
На центральном проспекте на месте памятника Александру Полю в начале 1950-х годов также был фонтан. Местные называли его «Три грации», так как в чаше фонтана были скульптуры женщин. «Одеты» они были в спортивную одежду и руками держали «тарелку» с которой были струи воды.
В середине 1970-х годов фонтан пережил реконструкцию и вместо женщин в его чаше появились цветы-звезды. В начале 1990-х в фонтан перестали подавать воду. Он стал понемногу разрушаться, а в 2002 году на его месте появился памятник Александру Полю.
В начале 1970-х годов у ЦУМа появился фонтан. Выглядел он очень просто – квадратная чаша, обложенная мрамором и несколько десятков труб, из которых била вода. Сделан он был скорее не для украшения города, а для кондиционирования помещений магазина. Но жителям фонтан очень нравился. Тут назначались встречи и свидания. В 2010 году его убрали.
На Соборной площади между церковью и Диорамой был фонтан «Лебеди». Появился в 1950-х годах. Посреди чаши бассейна стояла ваза у основания которых было несколько лебедей. Но в 1990-х годах туда сначала прекратили подавать воду, потом вандалы поломали фигурки лебедей. В 2010 году на месте чаши появилась клумба.
Такая же участь постигла и фонтан возле Дворца студентов. После реконструкции в 1952 году у дворца появился прямоугольный бассейн в центре которого были скульптуры, символизирующие студента и студентку. Изображение фонтана печатали на открытках, а среди студентов он сразу стал очень популярным – в его чашу бросали монетки на удачу и для успешной сдачи сессии. Но со временем чаша опустела, исчезли скульптуры, сейчас на его месте стоит металлическая композиция с названиями вузов Днепра.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
Пчелы атаковали центр города.
В Днепре продолжают устанавливать чучела Путина, которые можно колотить.
В сети снова разгоняют информацию о возможной химической атаке.
Магазины Днепра регулярно обновляют ценники на самые популярные товары. Продукция…
Сезон клубники – в самом разгаре.
В Подгороднем обустроили подпольный игровой клуб.
Пчелы атаковали центр города.
В Днепре продолжают устанавливать чучела Путина, которые можно колотить.
В сети снова разгоняют информацию о возможной химической атаке.
Магазины Днепра регулярно обновляют ценники на самые популярные товары. Продукция дорожает, но многие ритейлы проводят акции и отдают товар со скидками.
В НБУ ответили, будут ли проверять все платежи на карточках украинцев.
В больницах Днепра до сих пор находятся 12 человек, пострадавших во время ракетного удара по Подгородному.
В Днепре на берегу реки кто-то оставил несколько сотен патронов.
3 июня в Павлограде в квартире многоэтажки на улице Харьковской 34-летний мужчина чуть не убил свою 29-летнюю сожительницу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!