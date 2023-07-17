Как раньше выглядела дорогая гостиница на Воскресенской: огромные статуи на фасаде и дополнительный этаж после ремонта (ФОТО)

В здании, где находится несколько магазинов, а помещения сдаются под офисы трудно узнать старинную гостиницу «Лондон», открывшуюся в Днепре в начале 1910-х годов.

Изначально усадьба на нынешней улице Воскресенской принадлежала инженеру Бродскому. На купленном в 1890-х годах участке он сразу начал строительство доходного дома. Планировалось, что здание будет довольно большим – на четыре трехэтажных корпуса. Первый этаж планировалось отдать под магазины и конторы. Также у Бродского был договор с клубом Общественного собрания, который обязался арендовать помещения в здании на несколько лет сразу как дом будет введен в эксплуатацию. Именно для клуба в здании был запланирован, а потом построены концертный зал, ресторан, игровые и гостиные комнаты. Все эти комнаты были запланированы в одном из корпусов, выходящем фасадом на улицу.

В 1912 году здание было перепланировано и в нем был открыт отель «Лондон». Номера тут были дорогие – цена доходила до 12 рублей в сутки. За эти деньги постоялец получал роскошные апартаменты с центральной канализацией и паровым отоплением, в номерах были телефоны. При гостинице работал ресторан. Гостиница «Лондон» арендовала автомобиль для обслуживания клиентов. По тем временам настоящая диковинка. Постояльцев таким способом доставляли с вокзала в гостиницу и за отдельную плату могли отвезти на этой машине по делам. Но после Первой мировой войны дела отеля начали идти очень плохо. Гостиница уже не могла предоставлять сервис на должном уровне и была переведена в разряд отелей «второго класса», что сказалось на стоимости номеров – они подешевели.

В 1922 году гостиница «Лондон» перешла в управление гостиничному тресту и стала называться «Красная». В 1943 году корпуса дома полностью сгорели. Восстановить ее удалось только к 1949 году, но с большими изменениями – денег на реконструкцию не было. После восстановления с фасада исчезла часть первоначальной отделки, а у самого здания появился еще один этаж – четвертый, а один корпус вместо ремонта был разобран полностью.

Сегодня часть дома занята квартирами, еще часть – офисами и магазинами.

фото: блог Артема Костюка

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