Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)

Журналисты dnepr.info вспомнили, как выглядел пивбар «Яма» в Днепре.
Пивной бар «Яма» находился на улице Паторжинского, в устье балки. Постоянными клиентами там были студенты с различных учебных заведений расположенных неподалеку. «Яму» также еще называли «Олимпийкой» потому что окна заведения были украшены эмблемами олимпийских игр. Официальное название было «Пивбар №104».
Пить пиво можно было как внутри заведения, так и снаружи – у входа стояли столики, где клиенты пивбара играли в карты и нарды.
«Яма» привлекала многих любителей хмельного напитка, но качество пива не всегда было хорошее, иногда его «разбавляли» стиральным порошком для создания большей пены.
Несмотря на то, что в пивбаре в придачу к пиву должна продаваться и закуска – купить что-то в «Яме» к напитку было сложно. Закуска под названием «сковородка с мясом» была тут редко. И хотя в каждом питейном заведении существуют правила, что «со своим нельзя» в «Яму» клиенты носили с собой водку и открыто доливали ее в бокалы к пиву, попивая хмельное на улице за столиками. Также в баре можно было купить пива на розлив домой.
«Я туда однажды два раза на мотоцикле с коляской за пивом приезжал. Один раз плохо уложил и недовез – два бутыля разбились. Пришлось ехать во второй раз – на второй раз все прошло удачно», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Горлов.
Закрылся пивбар «Яма» в 1997 году. На его месте сначала было дорогое кафе, а потом и салон красоты.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
Появилась дата окончательного открытия обновленной Успенской площади в Днепре.
В Днепре в помощи неравнодушных людей нуждается кошка Лапка.
В епархии провели в последний путь протоиерея Марьяна Дюса.
На выходные дни в Днепре обещают солнечную и довольно теплую…
Появилась дата окончательного открытия обновленной Успенской площади в Днепре.
Нужна ваша помощь!
В Синельниковском районе из воды вытащили утопленника.
Кабинет Министров Украины может поднять минимальные цены на алкоголь.
В ночь на 14 июля Кривой Рог пережил атаку беспилотниками.
Поздравляем наших спортсменов!
В Днепре в помощи неравнодушных людей нуждается кошка Лапка.
Сегодня, 14 июля, в АНД районе на улице Александра Таушева горел дом.
В пятницу, 14 июля, в Днепре на ходу вспыхнул трамвай.
В епархии провели в последний путь протоиерея Марьяна Дюса.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!