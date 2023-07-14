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  • Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)

Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)

Сегодня 18:08
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Раньше в Днепре основными питейными заведениями были не рестораны, а пивбары. В них любили проводить время в том числе и студенты. Некоторые из таких заведений находились неподалеку учебных заведений. Купить там можно было пиво не только в кружке, но и налить в свою тару и унести домой.

Новости Днепра про Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)

Журналисты dnepr.info вспомнили, как выглядел пивбар «Яма» в Днепре.

Пивной бар «Яма» находился на улице Паторжинского, в устье балки. Постоянными клиентами там были студенты с различных учебных заведений расположенных неподалеку. «Яму» также еще называли «Олимпийкой» потому что окна заведения были украшены эмблемами олимпийских игр. Официальное название было «Пивбар №104».

Пить пиво можно было как внутри заведения, так и снаружи – у входа стояли столики, где клиенты пивбара играли в карты и нарды.

«Яма» привлекала многих любителей хмельного напитка, но качество пива не всегда было хорошее, иногда его «разбавляли» стиральным порошком для создания большей пены.

Несмотря на то, что в пивбаре в придачу к пиву должна продаваться и закуска – купить что-то в «Яме» к напитку было сложно. Закуска под названием «сковородка с мясом» была тут редко. И хотя в каждом питейном заведении существуют правила, что «со своим нельзя» в «Яму» клиенты носили с собой водку и открыто доливали ее в бокалы к пиву, попивая хмельное на улице за столиками. Также в баре можно было купить пива на розлив домой.

Новости Днепра про Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)

«Я туда однажды два раза на мотоцикле с коляской за пивом приезжал. Один раз плохо уложил и недовез – два бутыля разбились. Пришлось ехать во второй раз – на второй раз все прошло удачно», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Горлов.

Закрылся пивбар «Яма» в 1997 году. На его месте сначала было дорогое кафе, а потом и салон красоты.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядел легендарный пивбар «Яма»: олимпийские эмблемы на окнах и столики на улице (ФОТО)Русский

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