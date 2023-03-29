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Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

Сегодня 14:12
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В Днепре цветет калина Фаррера.

Новости Днепра про Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

Пока все ждут теплую весну и сезон цветения сакуры, на Победе расцвела розовая калина Фаррера, очень напоминающая японский символ этого времени года. Несколько кустов находятся на бульваре Славы.

Калина Фаррера – это декоративный куст-кустарник, который во время цветения выделяет сладкий аромат. Зацветает довольно рано, еще до появления листьев, обычно в феврале-марте. Иногда, если зима теплая, то даже в январе. Приехала калина к нам из Южного Китая.

Обычно ее высаживают в саду и в парках, как декоративное растение.

Dnepr.info сфотографировали для вас эти волшебные кусты.

Новости Днепра про Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

Новости Днепра про Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

Новости Днепра про Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

Напомним, ранее мы рассказывали о причудливых грибах, которые нашли вблизи Днепра. А на Набережной Победы зацвели солнечные нарциссы – аллея этих весенних цветов тянется от сквера «Прибрежный» до кольца на Победе.

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Новости Днепра про Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)Русский

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