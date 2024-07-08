Как работают больницы в Днепре, пострадавшие от ракетных обстрелов 3 июля

3 июля в результате обстрела Днепра пострадали 3 больницы, среди которых городская детская больница. Там были повреждены окна, двери и реанимационное отделение. Все поврежденное восстановили и сейчас медучреждения работают в штатном режиме. Врачи оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Там добавили, что ни пациенты, ни персонал больниц 3 июля не пострадали.
«Городские медицинские учреждения, пострадавшие в Днепре из-за вражеских ракетных обстрелов 3 июля, работают в штатном режиме. В детской больнице проверили еще укрытие. Оно открыто круглосуточно не только для персонала, пациентов, но и всех жителей. Есть охрана, запасы воды, аптечка, кровати, специально оборудованные уголки для детей», – отметила директор департамента здравоохранения населения Александра Бодня.
Напомним, в результате вражеской атаки на Днепр 3 июля погибли 8 человек. Также было известно о 58 пострадавших.
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