Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как работают больницы в Днепре, пострадавшие от ракетных обстрелов 3 июля

Сегодня 11:23
просмотров

Медучреждения Днепра, которые были повреждены из-за обстрела 3 июля, уже работают как обычно.

Новости Днепра про Как работают больницы в Днепре, пострадавшие от ракетных обстрелов 3 июля

3 июля в результате обстрела Днепра пострадали 3 больницы, среди которых городская детская больница. Там были повреждены окна, двери и реанимационное отделение. Все поврежденное восстановили и сейчас медучреждения работают в штатном режиме. Врачи оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Там добавили, что ни пациенты, ни персонал больниц 3 июля не пострадали.

«Городские медицинские учреждения, пострадавшие в Днепре из-за вражеских ракетных обстрелов 3 июля, работают в штатном режиме. В детской больнице проверили еще укрытие. Оно открыто круглосуточно не только для персонала, пациентов, но и всех жителей. Есть охрана, запасы воды, аптечка, кровати, специально оборудованные уголки для детей», – отметила директор департамента здравоохранения населения Александра Бодня.

Напомним, в результате вражеской атаки на Днепр 3 июля погибли 8 человек. Также было известно о 58 пострадавших.

Читайте также:

Новости Днепра про Как работают больницы в Днепре, пострадавшие от ракетных обстрелов 3 июляУкраїнська Новости Днепра про Как работают больницы в Днепре, пострадавшие от ракетных обстрелов 3 июляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в результате удара повреждены многоэтажки и автомобили (фото)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:37
    В Днепре в результате удара повреждены многоэтажки и автомобили (фото)

    В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой…

    Появились первые фото с места удара по Днепру и Кривому Рогу
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    Появились первые фото с места удара по Днепру и Кривому Рогу

    В прокуратуре обнародовали фото с места ракетных ударов в Днепре…

    В Днепре в результате обстрела есть пострадавшие: подробности от ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 12:07
    В Днепре в результате обстрела есть пострадавшие: подробности от ОВА

    Сегодня, 8 июля, оккупанты атаковали Днепр и Кривой Рог. Есть…

    В Кривом Роге 10 погибших из-за массированного ракетного обстрела
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    В Кривом Роге 10 погибших из-за массированного ракетного обстрела

    В Кривом Роге из-за утренней ракетной атаки 8 июля есть…

    Последние новости

    В Днепре в результате удара повреждены многоэтажки и автомобили (фото)
    В Днепре в результате удара повреждены многоэтажки и автомобили (фото)

    В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой дом.

    Сегодня 12:37
    2
    просмотров
    Появились первые фото с места удара по Днепру и Кривому Рогу
    Появились первые фото с места удара по Днепру и Кривому Рогу

    В прокуратуре обнародовали фото с места ракетных ударов в Днепре и Кривом Роге.

    Сегодня 12:19
    2
    просмотров
    В Днепре в результате обстрела есть пострадавшие: подробности от ОВА
    В Днепре в результате обстрела есть пострадавшие: подробности от ОВА

    Сегодня, 8 июля, оккупанты атаковали Днепр и Кривой Рог. Есть погибшие и пострадавшие.

    Сегодня 12:07
    5
    просмотров
    В Кривом Роге 10 погибших из-за массированного ракетного обстрела
    В Кривом Роге 10 погибших из-за массированного ракетного обстрела

    В Кривом Роге из-за утренней ракетной атаки 8 июля есть погибшие.

    Сегодня 11:49
    1
    просмотров
    В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница
    В Киеве в результате вражеского обстрела изуродована детская больница

    Стали известны некоторые детали последствий вражеской атаки по Киеву.

    Сегодня 11:40
    3
    просмотров
    «Жилой дом и СТО, это как?»: мэр Днепра о ракетной атаке на город
    «Жилой дом и СТО, это как?»: мэр Днепра о ракетной атаке на город

    Громкое утро в Днепре.

    Сегодня 11:27
    5
    просмотров
    Появляются каждый день: в Днепре на озере Курячем поселились сотни цапель (ФОТО)
    Появляются каждый день: в Днепре на озере Курячем поселились сотни цапель (ФОТО)

    Озеро Куриное в Днепре облюбовали цапли.

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    В Днепре из-за вражеских обстрелов произошли изменения в маршрутах общественного транспорта

    Произошли изменения в маршрутах общественного транспорта.

    Сегодня 11:11
    1
    просмотров
    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия
    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

    Жители Днепра услышали взрыв.

    Сегодня 10:52
    10
    просмотров
    Гонял со скоростью 100 км и ездил без прав: в Днепре задержали водителя «ЗАЗ»
    Гонял со скоростью 100 км и ездил без прав: в Днепре задержали водителя «ЗАЗ»

    В Днепре задержали водителя без прав, гонявшего по дорогам города на скорости 100 км.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх