Как работает сегодня электротранспорт в Днепре

Они будут курсировать с 6 до 10 и с 17 до 20 часов.
Это:
Метро работает без изменений.
Но из-за аварийных отключений электричества возможны изменения. Будьте внимательны!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, с помощью которого можно узнать расписание общественного транспорта.
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