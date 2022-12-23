Как работает сегодня электротранспорт в Днепре

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, с помощью которого можно узнать расписание общественного транспорта.

Они будут курсировать с 6 до 10 и с 17 до 20 часов.

Сегодня, 23 декабря, в Днепре на троллейбусные и трамвайные маршруты выйдут технические рейсы.

В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из…

Чтобы отметить Новый год в компании с друзьями жители Днепра…

С двумя диванами и джакузи: сколько стоит снять квартиру на Новый год в Днепре (ФОТО) Чтобы отметить Новый год в компании с друзьями жители Днепра пользуются арендованными квартирами. Это гораздо выгоднее и экономнее, чем идти в ресторан, или если встретиться дома у кого-то одного не позволяют обстоятельства. Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется арендовать квартиру… просмотров

Новая почта, Укрпочта и Justin: как в Днепре на новогодние праздники будут работать почтовые компании Если вы хотите отправить подарок на праздники близким людям по почте, рассказываем, как будут работать популярные почтовые компании в Днепре на Рождество и Новый год. 0 просмотров

«Абонемент к врачу» и сетки на балконах для котов: жители Днепра рассказали о жизни в Швеции Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info пообщались с некоторыми из них, а также с теми, кто переехал в страны ЕС еще до начала полномасштабного вторжения. Мы узнали, как живется днепрянам вдали от родного города, а заодно… просмотров

Экс-игрок «Днепра» стал тренером команды УПЛ и молодежной сборной по футболу Бывший игрок ФК "Днепр" Руслан Ротань станет тренером клуба Украинской премьер лиги и молодежной сборной. просмотров