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Как работает сегодня электротранспорт в Днепре

Сегодня 10:37
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Сегодня, 23 декабря, в Днепре на троллейбусные и трамвайные маршруты выйдут технические рейсы.

Новости Днепра про Как работает сегодня электротранспорт в Днепре

Они будут курсировать с 6 до 10 и с 17 до 20 часов.

Это:

  • трамваи №№ 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17;
  • троллейбусы №№ 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Маршрут №16 работает от Соборной до Космической площади.

Метро работает без изменений.

Но из-за аварийных отключений электричества возможны изменения. Будьте внимательны!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, с помощью которого можно узнать расписание общественного транспорта.

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