Как работает общественный транспорт в Днепре в часы пик

Как сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета, сегодня на маршруты выехали технические рейсы наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы будут перевозить пассажиров в пиковые часы. Всего на маршруты выпустят 31 троллейбус и 42 трамвая.
Они будут курсировать на следующих маршрутах:
Работают они в часы пик утром и вечером: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В департаменте отметили, что ситуация с электроэнергией сложная, поэтому количество выехавших на линии троллейбусов и трамваев может измениться или они совсем не выйдут на маршруты.
Кроме электротранспорта, в Днепре сегодня есть 90 автобусных маршрутов с общим количеством 791 машины. Из них 153 – большой вместимости.
Читайте также:
Автор:
Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.
В Днепре котик элитной породы нуждается в лечении.
25 декабря в 23:20 на «101» сообщили о пожаре на…
В Днепре густой туман.
Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.
Комендантский час не отменят.
В Днепре котик элитной породы нуждается в лечении.
25 декабря в 23:20 на «101» сообщили о пожаре на улице Берегово Амур-Нижнеднепровского района Днепра.
В Днепре густой туман.
В Марганце переименовали 99 улиц и переулков. Теперь здесь есть улицы Кузьмы Скрябина, Василия Стуса, Богдана Ступки, Роксоланы и т.д.
26 декабря глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что минувшая ночь в области прошла без обстрелов.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 25 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
В Днепре на проспекте Нигояна подросток обокрал Daewoo Lanos.
Защитник родом из Лозоватки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!