Как работает общественный транспорт в Днепре в часы пик

В Днепре в часы пик запустили технические рейсы трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета, сегодня на маршруты выехали технические рейсы наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы будут перевозить пассажиров в пиковые часы. Всего на маршруты выпустят 31 троллейбус и 42 трамвая.

Они будут курсировать на следующих маршрутах:

троллейбусные маршруты №1, №2, №5, №6, №7, №12, №16, №20

трамвайные маршруты №1, №5, №9, №11, №12, №15, №17.

Работают они в часы пик утром и вечером: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В департаменте отметили, что ситуация с электроэнергией сложная, поэтому количество выехавших на линии троллейбусов и трамваев может измениться или они совсем не выйдут на маршруты.

Кроме электротранспорта, в Днепре сегодня есть 90 автобусных маршрутов с общим количеством 791 машины. Из них 153 – большой вместимости.

Напомним, ранее директор департамента транспорта и инфраструктуры горсовета Днепра Игорь Маковцев пояснил , зачем нужны технические рейсы электротранспорта.

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