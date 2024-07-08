Как работает общественный транспорт в Днепре 8 июля

Об этом сообщили в Департаменте транспорта и инфраструктуры ДМР.
Напомним, в связи с завершением первого этапа и перехода ко второму этапу работ на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, произошли изменения в движении транспорта.
С 8 июля по 2 августа 2024 года транспорт будет двигаться по измененным маршрутам:
Сообщается о перекрытии движения для автотранспорта через перекресток:
Объехать место выполнения работ можно по близлежащим улицам.
Также в схему трамваев №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», расположенная на углу ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.
Кроме того, трамвай №14 теперь работает в штатном режиме.
Работы длятся в несколько этапов, полностью планируют завершить до 27 августа. О дальнейших изменениях сообщим дополнительно, — отметили в Департаменте транспорта.
Продолжаются работы по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, общественный транспорт курсирует следующим образом:
Остальные маршруты курсируют в штатном режиме.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.
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