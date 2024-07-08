Как работает общественный транспорт в Днепре 8 июля

Общественный транспорт в Днепре продолжает работать с изменениями.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта и инфраструктуры ДМР.

Напомним, в связи с завершением первого этапа и перехода ко второму этапу работ на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, произошли изменения в движении транспорта.

С 8 июля по 2 августа 2024 года транспорт будет двигаться по измененным маршрутам:

автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту; автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;

в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту; автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту; троллейбус №4 в направлении станции метро «Металлургов» будет курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны;

в направлении станции метро «Металлургов» будет курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны; троллейбус №5 от просп. Александра Поля будет курсировать по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;

от просп. Александра Поля будет курсировать по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала; троллейбус «Б» будет курсировать в объезд через ул. Философскую;

будет курсировать в объезд через ул. Философскую; трамвай №5 в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;

в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны; трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.

Сообщается о перекрытии движения для автотранспорта через перекресток:

по просп. Леси Украинки в направлении ул. Рабочей;

на ул. Степана Бандеры в обоих направлениях;

левый поворот с просп. Леси Украинки на ул. Степана Бандеры.

Объехать место выполнения работ можно по близлежащим улицам.

Также в схему трамваев №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», расположенная на углу ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

Кроме того, трамвай №14 теперь работает в штатном режиме.

Работы длятся в несколько этапов, полностью планируют завершить до 27 августа. О дальнейших изменениях сообщим дополнительно, — отметили в Департаменте транспорта.

Продолжаются работы по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, общественный транспорт курсирует следующим образом:

автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;

в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха; троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха.

Остальные маршруты курсируют в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: