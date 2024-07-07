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Как работает общественный транспорт в Днепре 7 июля

Сегодня 10:00
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У Дніпрі ремонтні роботи в окремих районах міста призвели до зміни руху транспорту.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт в Днепре 7 июля

Об этом сообщает Днепровский горсовет на своем официальном портале.

  • Троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановят движение;
  • трамваи №5, №12 будут курсировать по бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Будет введена временна яостановка на ул. Степана Бандеры для возможности пересадки пассажиров на другие маршруты электротранспорта;
  • автобусы №40 и №109 в направлении Железнодорожного вокзала будут следовать по схеме: ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобусы №32, №32К, №33 в направлении Железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме: просп. Александра Поля – просп. Леси Украинки – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. СтепанаБандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет курсировать по ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки – пер. Сечевой – пл. Вокзальная;
  • автобусы №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту.

Изменения связаны с выполнением ремонта трамвайного пути на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры.

Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

  • автобусы № 57 А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сичеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сичеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 146 единиц подвижного состава.

Другие изменения в движении можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт».

Учитывайте эти изменения при планировании поездок.

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