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Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта

Сегодня 08:00
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Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсируют 727 автобусов (из них 132 – большой вместимости).

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