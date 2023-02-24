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Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

Сегодня 08:30
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В пятницу, 24 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсируют 734 автобуса (из них 141 – большой вместимости).

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