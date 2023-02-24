Как работает общественный транспорт Днепра 24 февраля: официальная информация

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать:
Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсируют 734 автобуса (из них 141 – большой вместимости).
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