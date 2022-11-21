Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как принять душ, если отключили воду

Сегодня 17:30
просмотров

Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых улиц могут чувствовать перебои с водой. Свет может пропасть без предупреждения, а поэтому утренний или вечерний душ, а также мытье головы может внезапно отмениться. Но что делать, когда нужно срочно освежиться или вымыть волосы, а воды нет и неизвестно, когда она будет – разбирались журналисты dnepr. info.

Новости Днепра про Как принять душ, если отключили воду

Освежиться без воды

На случай, если нужен душ, а воды в кране нет – можно воспользоваться специальной одноразовой губкой или салфеткой, пропитанной очищающим раствором. Похожими средствами гигиены пользуются наши военные на передовой. Средняя цена одноразовой губки в магазинах – порядка 30 грн, но есть покупать оптом – можно найти и дешевле. Например, 10 одноразовых мочалок обойдутся в среднем в 170-200 грн за упаковку.

Также для «душа» подойдет влажное «полотенце». Несмотря на название, по сути это просто огромная влажная салфетка с антибактериальным и заживляющим эффектом. Упаковка таких «полотенец» из 8-10 штук обойдется в среднем 50 грн.

Для «водной» процедуры подойдут и влажные салфетки обычных размеров. Правда, потратить в таком случае придется больше времени. Дома можно сделать запас влажных салфеток как для определенных частей тела – рук, ног, лица, интимной гигиены, так и просто купить влажные салфетки для детей, поскольку их состав максимально щадящий и антиаллергенный.

Также для принятия душа без воды подойдут специальные перчатки. Упаковка в 10 штук обойдется в 70 грн, правда на одно мытье может уйти до 5 штук. Одна перчатка надевается на руку и протираются все части тела, которые нужно вымыть.

Помыть голову

Для мытья головы без воды можно использовать сухой шампунь. Его можно купить даже в большом супермаркете. Но если времени идти в магазин нет, то можно использовать обычную соду, детскую присыпку или муку. Они также хорошо впитывают в себя жир с корней волос, но использовать их нужно в минимальных количествах, а потом несколько минут следует потратить на вычесывание волос. Если этому уделить мало внимания, то в результате на волосах будет легкий белый налет, а на плечах – крупинки соды, муки или присыпки и похожи они будут на перхоть.

В продаже также можно найти специальную шапочку для мытья головы.  Одна штука обойдется около 100 грн. Суть такой шапочки в том, что ее надевают на голову, массирующими движениями втирают раствор, которым она пропитана в волосы до образования легкой пены, а потом снимают и сушат волосы с помощью фена или полотенца. Водой раствор смывать не нужно.

Почистить зубы

Вместо зубной щетки и пасты можно использовать морковку или яблоко. Они не только очищают ротовую полость, но и немного освежают дыхание, но полноценную чистку зубов, конечно, не заменят.

Читайте также:

Новости Днепра про Как принять душ, если отключили водуУкраїнська Новости Днепра про Как принять душ, если отключили водуРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Могли совершить самоубийство из-за болезни: в Днепре в лесополосе нашли мертвым пожилых супругов
    Новости Днепра
    Сегодня 16:23
    Могли совершить самоубийство из-за болезни: в Днепре в лесополосе нашли мертвым пожилых супругов

    В Днепре в лесополосе нашли мертвыми двух пенсионеров.

    Словно облака лежат на земле: Днепр затянуло густым туманом (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:44
    Словно облака лежат на земле: Днепр затянуло густым туманом (ВИДЕО)

    В Днепре сильный туман.

    В Днепре 44-летний мужчина напал на знакомого с кухонным ножом
    Новости Днепра
    Сегодня 14:56
    В Днепре 44-летний мужчина напал на знакомого с кухонным ножом

    20 ноября возле одного из домов на улице Волынской в…

    В Днепре в парке Глобы спиливают зеленые деревья: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    В Днепре в парке Глобы спиливают зеленые деревья: что произошло

    В днепровском парке Глобы начали спиливать деревья.

    Последние новости

    Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на мине
    Обломок попал в хребет: в Днепре спасли бойца из Бахмута, который подорвался на мине

    В Днепре спасли бойца, которому обломок мины попал в хребет.

    Сегодня 17:31
    просмотров
    Могли совершить самоубийство из-за болезни: в Днепре в лесополосе нашли мертвым пожилых супругов
    Могли совершить самоубийство из-за болезни: в Днепре в лесополосе нашли мертвым пожилых супругов

    В Днепре в лесополосе нашли мертвыми двух пенсионеров.

    Сегодня 16:23
    просмотров
    Поддержали все 30 стран: Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом
    Поддержали все 30 стран: Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом

    Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.

    Сегодня 15:48
    1
    просмотров
    Словно облака лежат на земле: Днепр затянуло густым туманом (ВИДЕО)
    Словно облака лежат на земле: Днепр затянуло густым туманом (ВИДЕО)

    В Днепре сильный туман.

    Сегодня 15:44
    просмотров
    В Днепре 44-летний мужчина напал на знакомого с кухонным ножом
    В Днепре 44-летний мужчина напал на знакомого с кухонным ножом

    20 ноября возле одного из домов на улице Волынской в ​​Днепре между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

    Сегодня 14:56
    2
    просмотров
    В Днепре в парке Глобы спиливают зеленые деревья: что произошло
    В Днепре в парке Глобы спиливают зеленые деревья: что произошло

    В днепровском парке Глобы начали спиливать деревья.

    Сегодня 14:52
    просмотров
    В боях Донецкой области погиб молодой ученый из Днепра
    В боях Донецкой области погиб молодой ученый из Днепра

    В Донецкой области погиб 22-летний Владимир Гончар.

    Сегодня 14:12
    просмотров
    В Желтых Водах 15 спасателей тушили пожар в летней кухне (ВИДЕО)
    В Желтых Водах 15 спасателей тушили пожар в летней кухне (ВИДЕО)

    В воскресенье, 20 ноября, в 22.38 на линию «101» сообщили, что на улице Партизанской города Желтые Воды горит летняя кухня на территории частного домовладения.

    Сегодня 14:02
    1
    просмотров
    Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действий
    Городские больницы Днепра продолжают спасать раненых в результате боевых действий

    В Днепре городские лечебные учреждения обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи как гражданскому населению, так и военнослужащим.

    Сегодня 13:54
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине два человека отравились угарным газом
    На Днепропетровщине два человека отравились угарным газом

    В Каменском люди угорели от газа.

    Сегодня 13:19
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх