Как принять душ, если отключили воду

Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых улиц могут чувствовать перебои с водой. Свет может пропасть без предупреждения, а поэтому утренний или вечерний душ, а также мытье головы может внезапно отмениться. Но что делать, когда нужно срочно освежиться или вымыть волосы, а воды нет и неизвестно, когда она будет – разбирались журналисты dnepr. info.

Освежиться без воды

На случай, если нужен душ, а воды в кране нет – можно воспользоваться специальной одноразовой губкой или салфеткой, пропитанной очищающим раствором. Похожими средствами гигиены пользуются наши военные на передовой. Средняя цена одноразовой губки в магазинах – порядка 30 грн, но есть покупать оптом – можно найти и дешевле. Например, 10 одноразовых мочалок обойдутся в среднем в 170-200 грн за упаковку.

Также для «душа» подойдет влажное «полотенце». Несмотря на название, по сути это просто огромная влажная салфетка с антибактериальным и заживляющим эффектом. Упаковка таких «полотенец» из 8-10 штук обойдется в среднем 50 грн.

Для «водной» процедуры подойдут и влажные салфетки обычных размеров. Правда, потратить в таком случае придется больше времени. Дома можно сделать запас влажных салфеток как для определенных частей тела – рук, ног, лица, интимной гигиены, так и просто купить влажные салфетки для детей, поскольку их состав максимально щадящий и антиаллергенный.

Также для принятия душа без воды подойдут специальные перчатки. Упаковка в 10 штук обойдется в 70 грн, правда на одно мытье может уйти до 5 штук. Одна перчатка надевается на руку и протираются все части тела, которые нужно вымыть.

Помыть голову

Для мытья головы без воды можно использовать сухой шампунь. Его можно купить даже в большом супермаркете. Но если времени идти в магазин нет, то можно использовать обычную соду, детскую присыпку или муку. Они также хорошо впитывают в себя жир с корней волос, но использовать их нужно в минимальных количествах, а потом несколько минут следует потратить на вычесывание волос. Если этому уделить мало внимания, то в результате на волосах будет легкий белый налет, а на плечах – крупинки соды, муки или присыпки и похожи они будут на перхоть.

В продаже также можно найти специальную шапочку для мытья головы. Одна штука обойдется около 100 грн. Суть такой шапочки в том, что ее надевают на голову, массирующими движениями втирают раствор, которым она пропитана в волосы до образования легкой пены, а потом снимают и сушат волосы с помощью фена или полотенца. Водой раствор смывать не нужно.

Почистить зубы

Вместо зубной щетки и пасты можно использовать морковку или яблоко. Они не только очищают ротовую полость, но и немного освежают дыхание, но полноценную чистку зубов, конечно, не заменят.

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