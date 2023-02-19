Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области

В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в Никополе снова было громко.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. По городу в очередной раз ударили из артиллерии, пока люди спали.

В результате обстрела повреждены одноэтажные и 4 многоэтажных дома. Задело частное предприятие и линию электропередач. Обошлось без жертв.

Несмотря на ежедневный террор, никопольцы держатся. Им нелегко, но город живет. Все службы работают, последствия вражеских атак быстро устраняют, – отметил он.

По словам главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко, на территории района было тихо.

Без тревог и обстрелов прошла ночь в Днепре. Будем надеяться, что так будет и дальше.

На фото последствия обстрелов.

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