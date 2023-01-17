Как потенциальная война на Тайване может повлиять на Украину

Как потенциальная война между Китаем и Тайванем может отразиться на войне и послевоенном восстановлении Украины и почему посмотрев на рФ КНР решила отказаться от силового нападения на остров – мнение экспертов собирали журналисты dnepr.info

Перспективы войны

В Центре стратегических и международных исследований США (CSIS) считают, что войны между Китаем и Тайванем не будет, так как это приведет не только к тысячам жертв среди граждан обеих стран, а также к погибшим японским и американским военным. А результатом будет победа США, Китай при этом вынужден будет капитулировать, поскольку его флот и самолеты будут лежать на дне океана. CSIS смоделировал 24 возможных сценария развития событий во время гипотетической войны между Китаем и Тайванем и в большинстве из сценариев островная страна сохранила независимость, хотя потери ее армии и армии союзников были впечатляющие. В итоге аналитики Центра стратегических исследований подчеркивают, что вряд ли Китай решится в открытую напасть на Тайвань, а скорее всего будет «применять стратегию дипломатической изоляции, давления «серой зоны» или экономического давления на Тайвань. В целом же КНР сделает все возможное, чтобы избежать военного конфликта с кем бы то ни было, а для борьбы с США Пекин скорее будет использовать «промышленную и экономическую мощь».

«Что касается Китая, он не может принять трудное решение: вторгаться в Тайвань или нет. Скорее всего, ему придется отступить, если в первые несколько дней или недель их операция не сработает. У них нет боевого опыта. Сложно понять, куда КНР пойдет дальше с их заявлениями и действиями. Они изучают опыт россии и понимают, что открытое нападение, возможно, плохо закончится», — говорит директор департамента стратегических исследований и анализа Института стратегических исследований Военного колледжа армии США полковник Джордж Шатцер.

Точно так же и США не хотят открытого противостояния с Китаем. В CSIS отметили, что несмотря на победу в возможной войне Тайваня, а значит и его главного союзника Америки, армия США будет истощена после этой битвы. И это нанесет Америке большой урон в долгосрочной перспективе, так как страна может потерять несколько авианосцев, до 20 надводных кораблей и более 3-х тыс военных. Стране будет тяжело восстановиться после таких потерь, несмотря на победу. Китай от войны может удерживать экономический фактор.

Сдерживающие факторы

«Сложно представить, что Китай пошел бы на вооруженный конфликт с государством, с которым имеет самые прочные экономические отношения. В Пекине проанализировали ситуацию, возникшую в мировой экономике после того, как рФ вторглась в Украину. США тоже демонстрируют, что пока что не готовы идти на эскалацию конфликта», — говорит директор Института мировой политики Евгений Магда. Украинский военный эксперт Олег Жданов также уверен, что в открытую Китай не будет воевать с Тайванем и как следствие с Америкой и одна из главных причин – экономическая. Поскольку экономика Китая – это 30% ВПП, которые он получает от США. КНР посмотрев на санкции, под которыми сейчас находится рФ не решится открыто вторгаться на Тайвань, который считает своей территорией, а будет пытаться доказать свое превосходство в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Война в Украине

Победа Украины в войне с рФ поможет Штатам доказать свое преимущество и лишний раз показать Китаю, что в потенциальной будущей войне он может проиграть.

«У США и наших союзников есть шанс получить большое преимущество перед рФ и Китаем, помогая Украине выиграть войну. На мой взгляд, желаемой стратегией было бы сначала окончательно победить россию, а затем полностью сосредоточить свое внимание на Китае», — говорит бывший помощник госсекретаря США по европейским делам Весс Митчел.

Так что без помощи союзники Украину не оставят. Согласно моделям центра CSIS, потенциальная война на Тайване может начаться в 2026 году, поскольку только в 2025 КНР завершит модернизацию своей армии, но даже если допустить, что конфликт разгорится прямо сейчас, то США не оставят Украину без помощи, потому что им нужна слабая рФ, которая не сможет помогать Китаю воевать. Если же война на острове начнется уже после нашей победы, то это может повлиять на наше восстановление по той причине, что военные конфликты всегда приводят к мировым экономическим потрясениями и кризисам, а если воевать начнут такие страны как Китай и США, то кризис почувствуют в каждом уголке планеты, а не только в Украине.

Шаги Китая и США

С другой стороны, судя по заявлению Китая в отношении Тайваня, они выбрали бескровный, экономический путь, чтобы доказать свое превосходство.

Несколько дней назад МИД КНР косвенно подтвердил версию экспертов о том, что Китай не хочет ссоры с США и будет действовать более мягко в отношении Тайваня.

«В новом году мы продолжим проводить глубокие и обширные консультации с Тайванем по теме воссоединения отношений на двух берегах. Будем укреплять диалог, стимулировать мирное развитие отношений по обе стороны пролива», — отметил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. На фоне этих слов ВМС США снизили активность в Тайваньском проливе, а в ближайшие недели Пекин должен посетить госсекретарь США Энтони Блинкен.

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