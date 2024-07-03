Как получить больничные выплаты во время отпуска в 2024 году: что для этого нужно

Журналисты dnepr.info узнали, как выплачивается больничный и что нужно для его оформления.
Первое, что нужно сделать – это обратиться к врачу, чтобы он выписал листок временной нетрудоспособности или попросту больничный. После осмотра пациентом медработник создает в Реестре медицинских выводов электронной системы здравоохранения заключение о временной потере трудоспособности застрахованного лица.
В результате таких действий формируется листок нетрудоспособности. Если заболел пенсионер или человек, который не платит социальные взносы – то такой листок не формируется.
В день, когда врач формирует листок нетрудоспособности, работодатель заболевшего получает об этом информацию в своем кабинете страхователя на портале ПФУ.
Отдел кадров работодателя определяет количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате. После закрытия больничного работодатель должен выплатить деньги сотруднику не позднее, чем через неделю.
За первые 5 дней больничного платит работодатель, если период нетрудоспособности длится больше – то с 6 дня ее полностью финансирует Пенсионный фонд Украины.
Параллельно ПФУ обрабатывает заявление-расчет по листку нетрудоспособности и принимает решение о финансировании страховой выплаты и не позже, чем через 3 дня выплачивает средства работодателю. После этого бухгалтерия предприятия начисляет помощь.
Если страховой стаж сотрудника более 8 лет – за время больничного он будет получать 100% его средней зарплаты, если стаж не более 3-х лет – то процент оплаты больничного составит 50% от его средней зарплаты, от 3 до 5 лет страхового стажа оценивается в 60%, для тех, кто наработал 5-8 лет страхового стажа – больничный составит до 70% его средней зарплаты.
Если работник заболел во время ежегодного отпуска – основного или дополнительного, то ему все равно необходимо пойти к врачу и открыть листок нетрудоспособности – в таком случае больничные начисляются по общим правилами и выплачиваются в полном объеме.
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