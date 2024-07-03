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  • Как получить больничные выплаты во время отпуска в 2024 году: что для этого нужно

Как получить больничные выплаты во время отпуска в 2024 году: что для этого нужно

Сегодня 13:08
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Если житель Днепра заболеет или получит травму – он может рассчитывать на выплаты от государства. Правда, платить будут не всем, а только тем, кто работает официально и его работодатель делает отчисления в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.

Новости Днепра про Как получить больничные выплаты во время отпуска в 2024 году: что для этого нужно

Журналисты dnepr.info узнали, как выплачивается больничный и что нужно для его оформления.

Что делать заболевшему

Первое, что нужно сделать – это обратиться к врачу, чтобы он выписал листок временной нетрудоспособности или попросту больничный. После осмотра пациентом медработник создает в Реестре медицинских выводов электронной системы здравоохранения заключение о временной потере трудоспособности застрахованного лица.

В результате таких действий формируется листок нетрудоспособности. Если заболел пенсионер или человек, который не платит социальные взносы – то такой листок не формируется.

Что делает работодатель

В день, когда врач формирует листок нетрудоспособности, работодатель заболевшего получает об этом информацию в своем кабинете страхователя на портале ПФУ.

Отдел кадров работодателя определяет количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате. После закрытия больничного работодатель должен выплатить деньги сотруднику не позднее, чем через неделю.

За первые 5 дней больничного платит работодатель, если период нетрудоспособности длится больше – то с 6 дня ее полностью финансирует Пенсионный фонд Украины.

Параллельно ПФУ обрабатывает заявление-расчет по листку нетрудоспособности и принимает решение о финансировании страховой выплаты и не позже, чем через 3 дня выплачивает средства работодателю. После этого бухгалтерия предприятия начисляет помощь.

Сколько заплатят

Если страховой стаж сотрудника более 8 лет – за время больничного он будет получать 100% его средней зарплаты, если стаж не более 3-х лет – то процент оплаты больничного составит 50% от его средней зарплаты, от 3 до 5 лет страхового стажа оценивается в 60%, для тех, кто наработал 5-8 лет страхового стажа – больничный составит до 70% его средней зарплаты.

Если заболел во время отпуска

Если работник заболел во время ежегодного отпуска – основного или дополнительного, то ему все равно необходимо пойти к врачу и открыть листок нетрудоспособности – в таком случае больничные начисляются по общим правилами и выплачиваются  в полном объеме.

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