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Как подогреть еду, если отключили свет

Сегодня 14:52
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Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой каши остается только мечтать. Журналисты dnepr.info разобрались, с помощью каких устройств можно подогреть еду во время отключения света, если нет газовой плиты.

Новости Днепра про Как подогреть еду, если отключили свет

Туристический вариант

О горелке много могут рассказать те, кто любит пешие похожи и отдых в палатках. Маленькие плиты могут выручить не только на природе, но и в быту. В магазине можно купить как обычную горелку, мощности которой хватит на то, чтобы приготовить нехитрый обед или ужин на семью из трех человек, так и ее мультиверсию, которая обеспечит горячий чай и подогретую пищу большему количеству людей. В народе горелки еще называют примусами и «шмелями».

Новости Днепра про Как подогреть еду, если отключили свет

Самые дешевые горелки на одну конфорку обойдутся от 500 грн.

Горелка работает на топливе. На каком именно можно выбрать, есть газовые, внешне похожие на обычную конфорку и работающие от баллона с газом, а есть бензиновые или жидкотопливные. На них можно приготовить или разогреть большее количество еды, но они требуют более тщательного ухода, наличия бензина для заправки и стоят дороже.

Новости Днепра про Как подогреть еду, если отключили свет

Также на рынке есть горелки, работающие на жестком виде топлива – сухом спирту.

Портативная плита

Портативная газовая плита – это мини-плита работающая от баллона с газом. Может быть не экономичной из-за того, что работает с таким недешевым видом топлива. Одного баллона на 230 грамм хватит, чтобы закипятить 14 литров воды.  Цена такой плиты стартует от 2,3 тыс грн. При том, что комплект газовых баллончиков из 4 штук по 220 грамм топлива в каждом обойдется в среднем около 500 грн.

Новости Днепра про Как подогреть еду, если отключили свет

И свет, и подогрев

Подогреть еду можно и с помощью обычных парафиновых свечей. Правда, ждать пока закипит вода для чая или прогреется порция каши нужно будет долго. Способ подогрева еды с помощью свечей такой: на дно кастрюли ставится несколько «огоньков», сверху устанавливается решетка для гриля – варочная поверхность готова. Сверху ставим либо воду, либо начинаем греть еду.

Новости Днепра про Как подогреть еду, если отключили свет

 

Напоминаем, что покупать товар необходимо в магазинах. Там он прошел сертификацию и проверку. Готовить на устройствах нужно с соблюдением правил пожарной безопасности, на всякий случай под рукой нужно держать огнетушитель. Никогда не оставляйте детей одних в комнате с работающей горелкой, портативной газовой плитой и свечами.

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