Как подогреть еду, если отключили свет

Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой каши остается только мечтать. Журналисты dnepr.info разобрались, с помощью каких устройств можно подогреть еду во время отключения света, если нет газовой плиты.

Туристический вариант

О горелке много могут рассказать те, кто любит пешие похожи и отдых в палатках. Маленькие плиты могут выручить не только на природе, но и в быту. В магазине можно купить как обычную горелку, мощности которой хватит на то, чтобы приготовить нехитрый обед или ужин на семью из трех человек, так и ее мультиверсию, которая обеспечит горячий чай и подогретую пищу большему количеству людей. В народе горелки еще называют примусами и «шмелями».

Самые дешевые горелки на одну конфорку обойдутся от 500 грн.

Горелка работает на топливе. На каком именно можно выбрать, есть газовые, внешне похожие на обычную конфорку и работающие от баллона с газом, а есть бензиновые или жидкотопливные. На них можно приготовить или разогреть большее количество еды, но они требуют более тщательного ухода, наличия бензина для заправки и стоят дороже.

Также на рынке есть горелки, работающие на жестком виде топлива – сухом спирту.

Портативная плита

Портативная газовая плита – это мини-плита работающая от баллона с газом. Может быть не экономичной из-за того, что работает с таким недешевым видом топлива. Одного баллона на 230 грамм хватит, чтобы закипятить 14 литров воды. Цена такой плиты стартует от 2,3 тыс грн. При том, что комплект газовых баллончиков из 4 штук по 220 грамм топлива в каждом обойдется в среднем около 500 грн.

И свет, и подогрев

Подогреть еду можно и с помощью обычных парафиновых свечей. Правда, ждать пока закипит вода для чая или прогреется порция каши нужно будет долго. Способ подогрева еды с помощью свечей такой: на дно кастрюли ставится несколько «огоньков», сверху устанавливается решетка для гриля – варочная поверхность готова. Сверху ставим либо воду, либо начинаем греть еду.

Напоминаем, что покупать товар необходимо в магазинах. Там он прошел сертификацию и проверку. Готовить на устройствах нужно с соблюдением правил пожарной безопасности, на всякий случай под рукой нужно держать огнетушитель. Никогда не оставляйте детей одних в комнате с работающей горелкой, портативной газовой плитой и свечами.

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