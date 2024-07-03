Как подать электронное заявление для поступления в вуз в 2024 году: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как подать электронное заявление для поступления.
Зайдя в свой электронный кабинет абитуриент сначала должен выбрать конкурсное предложение на поступление. Для этого необходимо нажать на кнопку «Подача заявлений». На экране будет отображена форма выбора конкурсного предложения. Абитуриент должен выбрать: регион, учебное заведение, образовательно-профессиональную степень (младший бакалавр), форму обучения и специальность. Последнюю можно выбрать по коду или по названию. Затем следует нажать «Поиск».
Для доступа будущему студенту откроется колонка «Найденные конкурсные предложения». Нужно будет сделать выбор и нажать кнопку «Название предложения» — тогда откроется список вступительных экзаменов и конкурсные показателей. Также можно будет нажать на «Требования» и абитуриент увидит требования к структуре и содержанию мотивационных писем, если они необходимы.
После выбора учебного заведения необходимо поставить галочку напротив его названия. После этого на экране появится форма для подачи документов. Там сразу нужно выбрать хочет абитуриент поступать на бюджет или контракт.
Также абитуриенту нужно указать, получал ли он раньше образование за бюджетные или контрактные средства.
Далее необходимо загрузить результаты тестов или ВНО. Сделать это можно в разделе «Результаты испытаний». Если собираетесь подавать НМТ, то необходимо также выбрать три вступительных экзамена, подтянув необходимые данные.
К каждому заявлению нужно приложить мотивационное письмо.
После заполнения всех полей необходимо нажать «Подать заявление» и «Подтвердить». Если все было заполнено правильно на экране появится информация, что заявление зарегистрировано с ЕГЭБО.
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