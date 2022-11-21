Словно облака лежат на земле: Днепр затянуло густым туманом (ВИДЕО)

Хотя это и красиво, но из-за тумана уже произошло несколько ДТП. Пока не работают светофоры, поэтому будьте осторожны, когда будете ехать домой. Видимость действительно плохая.

В Днепре снова будут действовать плановые отключения.

Как принять душ, если отключили воду Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых улиц могут чувствовать перебои с водой. Свет может пропасть без предупреждения, а поэтому утренний или вечерний душ, а также мытье головы может внезапно отмениться. Но что делать, когда нужно срочно… просмотров

Поддержали все 30 стран: Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников. 1 просмотров

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