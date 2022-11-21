Словно облака лежат на земле: Днепр затянуло густым туманом (ВИДЕО)

21 ноября Днепр посреди дня неожиданно затянуло густым туманом. Жители верхних этажей многоквартирных домов оказалисью словно среди облаков.
Хотя это и красиво, но из-за тумана уже произошло несколько ДТП. Пока не работают светофоры, поэтому будьте осторожны, когда будете ехать домой. Видимость действительно плохая.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых…
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 20 листопада…
У селищі Васильківка Дніпропетровської області безробітний місцевий житель регулярно пив…
В Днепре снова будут действовать плановые отключения.
В Днепре спасли бойца, которому обломок мины попал в хребет.
Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых улиц могут чувствовать перебои с водой. Свет может пропасть без предупреждения, а поэтому утренний или вечерний душ, а также мытье головы может внезапно отмениться. Но что делать, когда нужно срочно…
В Днепре в лесополосе нашли мертвыми двух пенсионеров.
Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.
20 ноября возле одного из домов на улице Волынской в Днепре между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
В днепровском парке Глобы начали спиливать деревья.
В Донецкой области погиб 22-летний Владимир Гончар.
В воскресенье, 20 ноября, в 22.38 на линию «101» сообщили, что на улице Партизанской города Желтые Воды горит летняя кухня на территории частного домовладения.
В Днепре городские лечебные учреждения обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи как гражданскому населению, так и военнослужащим.
В Каменском люди угорели от газа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!