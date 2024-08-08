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  • Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

Сегодня 17:49
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Многие корпуса вузов Днепра возводились на пустырях. Яркий пример – студгородок ДНУ, другие были построены на месте различных зданий, например, корпуса и общежития бывшего ДИИТа были возведены на месте городских дач. А некоторые учебные заведения были построены на месте усадеб. В частности Университет таможенного дела и финансов в Днепре был возведен на месте усадьбы Лабинских на Новодворянской улице.

Новости Днепра про Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре
Журналисты dnepr.info узнали историю усадьбы.

Порфирий Лабинский выкупил участок на Новодворянской улице в 1860-х годах и выстроил на его угловой части двухэтажный особняк. Но на то, чтобы  полностью реализовать задумку архитектора и довести строительство здания до конца у Лабинского просто не хватило денег – отделка фасадов так до конца и не была выполнена.

После смерти дом был продан купцу Тавровскому, а тот в свою очередь сдал его в аренду Городской Думе. В здании в 1883 году разместилась Городская женская гимназия. Здание было реконструировано по проекту главного городского архитектора того времени – Дмитрия Скоробогатова. Гимназия заработала в 1891 году. Через несколько лет здание было расширено.

В нем было 8 классов, комната для рекреации, учительская, столовая, библиотека, спортзал, гардероб. В 1908 году здание заняло Губернское Правление. До Второй мировой войны здание не претерпело никаких серьезных изменений.

Новости Днепра про Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

На территории двора за это время были сооружены дополнительно несколько зданий. В 1920-х годах тут находился архив и библиотека. В 1943 году здание сгорело. В 1946 году было решено на его месте построить учебный корпус Горного техникума.

Новости Днепра про Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

Позже в нем открылся Университет таможенного дела и финансов.

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Новости Днепра про Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в ДнепреРусский

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