Как недостроенный особняк превратился в «таможку»: необычная история здания университета в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали историю усадьбы.
Порфирий Лабинский выкупил участок на Новодворянской улице в 1860-х годах и выстроил на его угловой части двухэтажный особняк. Но на то, чтобы полностью реализовать задумку архитектора и довести строительство здания до конца у Лабинского просто не хватило денег – отделка фасадов так до конца и не была выполнена.
После смерти дом был продан купцу Тавровскому, а тот в свою очередь сдал его в аренду Городской Думе. В здании в 1883 году разместилась Городская женская гимназия. Здание было реконструировано по проекту главного городского архитектора того времени – Дмитрия Скоробогатова. Гимназия заработала в 1891 году. Через несколько лет здание было расширено.
В нем было 8 классов, комната для рекреации, учительская, столовая, библиотека, спортзал, гардероб. В 1908 году здание заняло Губернское Правление. До Второй мировой войны здание не претерпело никаких серьезных изменений.
На территории двора за это время были сооружены дополнительно несколько зданий. В 1920-х годах тут находился архив и библиотека. В 1943 году здание сгорело. В 1946 году было решено на его месте построить учебный корпус Горного техникума.
Позже в нем открылся Университет таможенного дела и финансов.
Читайте также:
Автор:
В Украине запустили приложение для военных "Армия+".
В 1980-х годах особой популярностью в Днепре пользовались пивбары. В…
В Днепре спасают тяжелораненого военного, которому оторвало ногу на фронте.
Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских…
Интересная информация!
В Украине запустили приложение для военных "Армия+".
В 1980-х годах особой популярностью в Днепре пользовались пивбары. В городе было несколько популярных «точек» о которых до сих пор помнят многие горожане.
В Днепре спасают тяжелораненого военного, которому оторвало ногу на фронте.
Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских игр - 2024.
Враг обстрелял Никополь.
Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник был создан с целью привлечь внимание не только к вопросу бездомных усатых, но и отметить важность хвостатого «друга» в жизни человека. Впервые праздник отметили в 2002 году, инициатором его создания стал Международный…
В Кривом Роге от агрессивного мужчины страдают жители микрорайона.
В Новомосковске в Днепропетровской области коммунальщики застукали малолетних вандалов на братской могиле.
Борис Филатов показал, как жители Днепра реагируют на взрывы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!