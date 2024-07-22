Как на Днепропетровщине вызвать полицию при отсутствии связи

Полицию можно вызвать круглосуточно с помощью приложения Telegram, если не работает спецлиния “102”.
Об этом сообщили в телеграмм-канале полиции Днепропетровской области.
Так, граждане могут обратиться к правоохранителям или отправить электронные сообщения о правонарушениях или событиях по указанным номерам:
Мобильный оператор «Водафон»:
Мобильный оператор «Киевстар»:
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре дважды в сутки искали взрывчатку в здании СБУ и торговых центрах.
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