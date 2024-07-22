Как на Днепропетровщине вызвать полицию при отсутствии связи

Жители Днепропетровщины могут обратиться в полицию в случае отсутствия связи.

Полицию можно вызвать круглосуточно с помощью приложения Telegram, если не работает спецлиния “102”.

Об этом сообщили в телеграмм-канале полиции Днепропетровской области.

Так, граждане могут обратиться к правоохранителям или отправить электронные сообщения о правонарушениях или событиях по указанным номерам:

Мобильный оператор «Водафон»:

050 471 62 54;

050 471 62 53;

050 471 62 52;

050 471 62 61.

Мобильный оператор «Киевстар»:

067 854 74 36;

067 854 74 32;

067 854 74 38.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре дважды в сутки искали взрывчатку в здании СБУ и торговых центрах.

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