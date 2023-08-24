Как на День Независимости в Днепре работает общественный транспорт: есть изменения

Важная информация!

Сегодня, 24 августа, в Днепре внесены изменения в работу электротранспорта.

Так, трамваи №15 закончат свою работу раньше из-за ремонта путей. Последние отправления с конечных остановок: от Железнодорожного вокзала в 20:14, от ул. Криворожская в 20:45.

Трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.

Кроме того, продолжит работу временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская (будет курсировать – с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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