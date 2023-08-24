Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как на День Независимости в Днепре работает общественный транспорт: есть изменения

Как на День Независимости в Днепре работает общественный транспорт: есть изменения

Сегодня 09:00
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Как на День Независимости в Днепре работает общественный транспорт: есть изменения

Сегодня, 24 августа, в Днепре внесены изменения в работу электротранспорта.

Так, трамваи №15 закончат свою работу раньше из-за ремонта путей. Последние отправления с конечных остановок: от Железнодорожного вокзала в 20:14, от ул. Криворожская в 20:45.

Трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.

Кроме того, продолжит работу временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская (будет курсировать – с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Читайте также:

Новости Днепра про Как на День Независимости в Днепре работает общественный транспорт: есть измененияУкраїнська Новости Днепра про Как на День Независимости в Днепре работает общественный транспорт: есть измененияРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 18:15
На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Возле поселка Мировое на Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита.

В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 17:55
В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)

Неожиданно!

На Днепропетровщине разыскивают 49-летнего мужчину: худощавый и хромает на левую ногу
Новости Днепра
Вчера 16:53
На Днепропетровщине разыскивают 49-летнего мужчину: худощавый и хромает на левую ногу

Присмотритесь к фото! Может, вы видели этого мужчину!

В Кривом Роге водитель не справился с управлением и врезался в дерево: он погиб
Новости Днепра
Вчера 15:59
В Кривом Роге водитель не справился с управлением и врезался в дерево: он погиб

Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге…

Последние новости

В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля
В Днепре на стоянке недалеко от АЗС произошел пожар: повреждены три автомобиля

Вчера, 23 августа, на улице Марии Лисиченко произошел пожар.

Сегодня 08:30
7
просмотров
Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек
Россияне ночью ударили ракетами по транспортному объекту в Днепре: пострадали 7 человек

Сегодня ночью в Днепре прогремели мощные взрывы.

Сегодня 07:41
22
просмотров
В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса
В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:15
5
просмотров
Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре
Прилет: в ОВА прокомментировали ночные взрывы в Днепре

Больше информации – позже!

Сегодня 06:37
18
просмотров
Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день
Погода на 24 августа: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще
Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще

Самолет Пригожина сбил российский ПВО.

Вчера 23:05
8
просмотров
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью
В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью

В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует ли делать запасы на осень и зиму.

Вчера 21:58
13
просмотров
Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн
Руины дома в центре Днепра продают за более 3 млн

В центре Днепра на торги выставили запущенную избушку.

Вчера 21:24
61
просмотров
Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)
Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)

Пассажирка показала "спартанские" условия в поезде Укрзализныци, курсирующего по маршруту Днепр – Трускавец.

Вчера 20:44
7
просмотров
Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера
Не теряют надежду: в Днепре и области 8 лет ищут женщину, страдающую болезнью Альцгеймера

В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.

Вчера 20:03
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх