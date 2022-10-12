Как крокодил: на Днепропетровщине рыбак поймал гигантскую щуку (ФОТО)

Рыбак в Кривом Роге поймал гигантскую щуку.
Мужчина рыбачил в водоеме на Гданцевце и вытащил из реки гигантскую щуку. Своим достижением поделился в местном телеграмм-канале. По словам рыбака, рыба длиной в один метр и весом восемь килограмм.
Местные отмечают, что это действительно уникальный улов для этой местности, потому что рыба такой величины там не водится. Скорее всего, гигантская щука приплыла из Карачунов.
Пойманную щуку сравнили с крокодилом
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