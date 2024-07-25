Как ежевика, но ядовитая: в Днепре созрели ягоды на кустах опасного растения

Во дворах многоэтажек созрели ягоды на кустах опасного растения. Внешне плоды чем-то напоминают ежевику, но на самом деле они ядовиты.
Отцвел и дозревает. Это растение называют лаконосом. Красивые плоды, словно покрытые лаком. Говорят, что из них изготавливают лекарства. Каким-то образом появился на нашей территории, – пишет местный житель Алексей в Facebook-сообществе «Левобережный-3».
Эти ягоды имеют множество названий – фитолакка американская или багрина. Кусты родом из Северной Америки и редкость для Украины.
Несмотря на свою привлекательную внешность, багрина опасна, ее ягоды содержат вещества, которые могут вызвать сильное жжение при контакте со слизистой полости рта.
Лаконос используют в медицине, но после тщательной специальной обработки, поэтому народные средства из них производить не стоит.
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