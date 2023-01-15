Как ездит общественный транспорт Днепра в воскресенье 15 января

В Днепре в воскресенье работает электротранспорт и курсирует 90 автобусных маршрутов.

Как сообщили в горсовете, 15 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 34 транспортных средства;

Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всего 48 вагонов трамвая.

В настоящее время троллейбус №6 движется в объезд места ракетного удара через просп. Героев – пер. Добробольцев и дальше согласно маршруту.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 82 единицы подвижного состава.

Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 784 транспортных средства (из них 149 – автобусы большой вместимости).

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