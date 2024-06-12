Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)

Ядовитого паука заметили в Днепре.

Жители Днепра постоянно находят в черте города интересных представителей флоры и фауны. В этот раз местная жительница сфотографировала неизвестного красного паучка. Фотографию этого создания она опубликовала в тематическом Facebook-сообществе и попросила определить, что это за вид.

В комментариях знатоки отметили, что это Dysdera crocata — паук-мокрица. Такое название получил из-за того, что любит охотиться на мокриц. Для Украины достаточно необычный, но его часто можно встретить в зданиях, подвалах и теплицах.

Паук достаточно миниатюрный, его размеры не превышают 15 мм. Имеет «спайдерменскую» окраску, хотя некоторым людям она напоминает дьявола. Увидеть его днем ​​сложно, ведь он ведет «вампирский» ночной образ жизни.

Это ядовитый паук, но людей кусает только тогда, когда они «нападут» первыми. После укуса может начаться зуд, а у аллергиков возникнет аллергическая реакция. Однако если его не трогать, то он достаточно миролюбив.

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