Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)

Жители Днепра постоянно находят в черте города интересных представителей флоры и фауны. В этот раз местная жительница сфотографировала неизвестного красного паучка. Фотографию этого создания она опубликовала в тематическом Facebook-сообществе и попросила определить, что это за вид.
В комментариях знатоки отметили, что это Dysdera crocata — паук-мокрица. Такое название получил из-за того, что любит охотиться на мокриц. Для Украины достаточно необычный, но его часто можно встретить в зданиях, подвалах и теплицах.
Паук достаточно миниатюрный, его размеры не превышают 15 мм. Имеет «спайдерменскую» окраску, хотя некоторым людям она напоминает дьявола. Увидеть его днем сложно, ведь он ведет «вампирский» ночной образ жизни.
Это ядовитый паук, но людей кусает только тогда, когда они «нападут» первыми. После укуса может начаться зуд, а у аллергиков возникнет аллергическая реакция. Однако если его не трогать, то он достаточно миролюбив.
Читайте также:
Автор:
Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой…
Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.
В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили…
В Кривом Роге можно красиво сфотографироваться в лаванде.
Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой пациенту не нужен бумажный рецепт при посещении аптеки. На телефон ему приходит смс –сообщение с кодом, где зашифровано действующее вещество препарата. Он называет код провизору и тот предлагает разные препараты…
В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.
Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.
В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили демонстрации, мітинги и различные столкновения еще несколько лет назад можно было увидеть стелы, напоминающие об этих событиях. Правда, часть таких «надписей» уже демонтирована и посмотреть, как они выглядели можно только…
В Кривом Роге можно красиво сфотографироваться в лаванде.
На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.
Школьники, которые во время войны вынужденно переехали в Днепр, могут получить ученический билет и пользоваться льготами в общественном транспорте.
В Павлограде мужчина отсудил у своего обидчика 300 тысяч гривен.
В Днепре трамвай №15 сегодня, 12 июня, а также завтра закончит работу раньше.
В больнице Днепра медики вернули к жизни тяжело раненого бойца.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!