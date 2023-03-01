Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Сегодня 12:27
просмотров

Март месяц – это не только начало календарной весны, но месяц, когда под окнами начинают «петь» коты. Так что его вполне можно назвать «кошачьим» месяцем. В придачу эти милые пушистые создания являются и антидепрессантом, и грелкой в одном лице, их любят тысячи жителей Днепра. А раз так – то журналисты dnepr.info решили пофантазировать, как бы выглядели разные районы Днепра, если бы были котиками. Помогла нам в этом нейросеть Midjourney, которая генерирует изображение по заданным параметрам.

Кот 12 квартала – это серьезный кот в спортивном худи.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Строительный в виде кота вышел у нейросети этаким рабочим в кепке.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Приднепровск в виде кота вышел усатым спортсменом, который любит держать руки в карманах.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Если бы проспект Мазепы был бы котом –это был бы очень суровый и красивый кот.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Улицу Рабочую в виде кота нейросеть увидела, как спортсмена с портфелем за плечами. Внешне он немного похож на проспект Мазепы.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Если на центр города посмотреть, как на кота, то это очень деловой «мурылка» в галстуке и костюме, с плотным графиком встреч.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Кот Европейской площади модно одет, в меру серьезен и у него много важных дел. Он не понимает, почему не едет нужная ем маршрутка и куда спешат все эти люди.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Если бы Екатеринославский бульвар был котом, то это был бы очень ухоженный и породистый кот в модном дорогом пальто.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Жилмассив Победа в виде кота – это очень модный «мурлыка» в стильной одежде и шапке.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

С котом-Западным шутки плохи. Он очень серьезный, взрослый и сам решает, кто сегодня его будет кормить.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Кот- Красный Камень весьма хозяйственный, заботливый (это видно по суме с продуктами) и добродушный.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Такой же хозяйственный и кот-жилмассив Тополь. Только он ну очень серьезный и кажется вот-вот потребует у кота-12 квартала его спортивную кофту. И последний, кажется, не сможет ничего возразить.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Если бы проспект Калнышевского был котом, то он был бы вот таким, с намеком на породу и выделяющийся из толпы других котов своим беретом.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Жилмассив Северный в виде кота у нейросети вышел суровым, серьезным и немного опасным. Полная противоположность коту-проспекту Калнышевского и жилмассиву Победа. Но кот-жилмассив Тополь или Западный кажется смогут найти с ним общий язык.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Кот проспекта Слобожанского любит находится в тепле, поэтому в холодное время утепляется всеми доступными средствами и явно хочет выглядеть так же стильно, как и кот жилмассива Победа.

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку

    В Днепре снова "минируют" дома.

    Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото

    В ночь на 1 марта армия рф атаковала из тяжелой…

    Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб

    Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также…

    Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта

    Сегодня, 1 марта, Днепр снабжен светом, водой и теплом.

    Последние новости

    Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию
    Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию

    На границе с Румынией и Венгрией задержали отчаянных пловцов.

    Сегодня 11:07
    просмотров
    В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку
    В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку

    В Днепре снова "минируют" дома.

    Сегодня 10:30
    0
    просмотров
    В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно
    В Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно

    Во вторник, 28 февраля, в 17:57 на линию «101» сообщили о пожаре в доме по улице Шевченко в Никополе.

    Сегодня 10:22
    0
    просмотров
    Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с Днепропетровщины
    Теперь ему навеки 33: на войне с рф погиб Азамат Трясак с Днепропетровщины

    Вечная слава Герою!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото
    Рф ночью из тяжелой артиллерии атаковала Никополь и район восемь раз: фото

    В ночь на 1 марта армия рф атаковала из тяжелой артиллерии четыре громады Никопольского района.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб
    Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб

    Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта
    Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта

    Сегодня, 1 марта, Днепр снабжен светом, водой и теплом.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Планируйте маршрут: Как в Днепре работает общественный транспорт 1 марта в первый день весны
    Планируйте маршрут: Как в Днепре работает общественный транспорт 1 марта в первый день весны

    В Днепре сегодня, 1 марта, электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль
    Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль

    Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера
    Наловил сеткой на 500 тысяч гривен: в Днепропетровской области задержали браконьера

    На реке Боковенька в поселке Гужская Григоровка Криворожского района задержан мужчина, который нарушал правила рыболовства.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх