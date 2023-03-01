Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

Март месяц – это не только начало календарной весны, но месяц, когда под окнами начинают «петь» коты. Так что его вполне можно назвать «кошачьим» месяцем. В придачу эти милые пушистые создания являются и антидепрессантом, и грелкой в одном лице, их любят тысячи жителей Днепра. А раз так – то журналисты dnepr.info решили пофантазировать, как бы выглядели разные районы Днепра, если бы были котиками. Помогла нам в этом нейросеть Midjourney, которая генерирует изображение по заданным параметрам.

Кот 12 квартала – это серьезный кот в спортивном худи.

Строительный в виде кота вышел у нейросети этаким рабочим в кепке.

Приднепровск в виде кота вышел усатым спортсменом, который любит держать руки в карманах.

Если бы проспект Мазепы был бы котом –это был бы очень суровый и красивый кот.

Улицу Рабочую в виде кота нейросеть увидела, как спортсмена с портфелем за плечами. Внешне он немного похож на проспект Мазепы.

Если на центр города посмотреть, как на кота, то это очень деловой «мурылка» в галстуке и костюме, с плотным графиком встреч.

Кот Европейской площади модно одет, в меру серьезен и у него много важных дел. Он не понимает, почему не едет нужная ем маршрутка и куда спешат все эти люди.

Если бы Екатеринославский бульвар был котом, то это был бы очень ухоженный и породистый кот в модном дорогом пальто.

Жилмассив Победа в виде кота – это очень модный «мурлыка» в стильной одежде и шапке.

С котом-Западным шутки плохи. Он очень серьезный, взрослый и сам решает, кто сегодня его будет кормить.

Кот- Красный Камень весьма хозяйственный, заботливый (это видно по суме с продуктами) и добродушный.

Такой же хозяйственный и кот-жилмассив Тополь. Только он ну очень серьезный и кажется вот-вот потребует у кота-12 квартала его спортивную кофту. И последний, кажется, не сможет ничего возразить.

Если бы проспект Калнышевского был котом, то он был бы вот таким, с намеком на породу и выделяющийся из толпы других котов своим беретом.

Жилмассив Северный в виде кота у нейросети вышел суровым, серьезным и немного опасным. Полная противоположность коту-проспекту Калнышевского и жилмассиву Победа. Но кот-жилмассив Тополь или Западный кажется смогут найти с ним общий язык.

Кот проспекта Слобожанского любит находится в тепле, поэтому в холодное время утепляется всеми доступными средствами и явно хочет выглядеть так же стильно, как и кот жилмассива Победа.

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