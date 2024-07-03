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Как будут выключать свет в Днепре 4 июля: графики отключений

Сегодня 20:10
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В Днепре в течении суток будут выключать свет.

Новости Днепра про Как будут выключать свет в Днепре 4 июля: графики отключений

В четверг, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, сообщили в Укрэнерго.
               
С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди.

Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет

График для потребителей ЦЭК:

  • з 00:00 до 02:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг;
  • з 02:00 до 06:00 застосовуватимуться відключення IІІ, IV та VI черг;
  • з 06:00 до 07:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;
  • з 07:00 до 09:00 застосовуватимуться відключення ІІ та V черг;
  • з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення ІIІ та VI черг;
  • з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;
  • з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення III, ІV та VI черг;
  • з 20:00 до 23:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;
  • з 23:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг.

Графік для споживачів ДТЕК:

1 група:

з 01:00+- до 07:00+-
з 10:00+- до 14:00+-
з 19:00+- до 24:00+-

2 група:

з 01:00+- до 05:00+-
з 10:00+- до 17:00+-
з 19:00+- до 23:00+-

3 група:

з 00:00+- до 02:00+-
з 04:00+- до 08:00+-
з 13:00+- до 20:00+- 
з 22:00+- до 24:00+-

4 група:

з 04:00+- до 08:00+-
з 13:00+- до 17:00+-
з 22:00+- до 24:00+-

5 група:

з 00:00+- до 05:00+-
з 07:00+- до 11:00+-
з 16:00+-до 23:00+-

6 група:

з 00:00+- до 02:00+-
з 07:00+- до 11:00+-
з 16:00+-до 20:00+-

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Новости Днепра про Как будут выключать свет в Днепре 4 июля: графики отключенийУкраїнська Новости Днепра про Как будут выключать свет в Днепре 4 июля: графики отключенийРусский

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