Как будут выключать свет в Днепре 4 июля: графики отключений

В четверг, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, сообщили в Укрэнерго.
С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди графиков отключений, в оставшиеся часы – три очереди.
Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет
График для потребителей ЦЭК:
Графік для споживачів ДТЕК:
1 група:
з 01:00+- до 07:00+-
з 10:00+- до 14:00+-
з 19:00+- до 24:00+-
2 група:
з 01:00+- до 05:00+-
з 10:00+- до 17:00+-
з 19:00+- до 23:00+-
3 група:
з 00:00+- до 02:00+-
з 04:00+- до 08:00+-
з 13:00+- до 20:00+-
з 22:00+- до 24:00+-
4 група:
з 04:00+- до 08:00+-
з 13:00+- до 17:00+-
з 22:00+- до 24:00+-
5 група:
з 00:00+- до 05:00+-
з 07:00+- до 11:00+-
з 16:00+-до 23:00+-
6 група:
з 00:00+- до 02:00+-
з 07:00+- до 11:00+-
з 16:00+-до 20:00+-
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