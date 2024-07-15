Как будут выключать свет в Днепре 15 июля: графики отключений

По распоряжению Укрэнерго в Днепре в понедельник 15 июля свет будут отключать с 00:00 до 24:00.
С 16:00 до 24:00 будут применяться четыре очереди отключений одновременно. Все остальные часы – три очереди.
В компании отмечают потреблять электроэнергию бережливо.
Важно отметить, что в течение дня меры ограничений могут изменяться в зависимости от энергетической ситуации в регионе.
Согласно установленным графикам, для абонентов ЦЭК будут действовать следующие очереди:
По состоянию на 7 часов применяются отключения потребителей 3, 4 и 6 очереди. Абонентам этих очередей свет планируют вернуть в 10:00.
За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на официальном сайте компании.
У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно установленным светло-серым графикам отключений.
Напомним, графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд.
В компании сообщили, что сегодня, 15 июля, в светло-серой зоне отключение будет происходить на протяжении всех суток.
В настоящее время лучше не пользоваться лифтами и не заводить долговременные дела с использованием электричества, — посоветовали в сообщении на Facebook-странице ДТЭК.
Посмотреть отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.
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