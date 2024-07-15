Как будут выключать свет в Днепре 15 июля: графики отключений

В Днепре 15 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.

По распоряжению Укрэнерго в Днепре в понедельник 15 июля свет будут отключать с 00:00 до 24:00.

С 16:00 до 24:00 будут применяться четыре очереди отключений одновременно. Все остальные часы – три очереди.

В компании отмечают потреблять электроэнергию бережливо.

Важно отметить, что в течение дня меры ограничений могут изменяться в зависимости от энергетической ситуации в регионе.

ЦЭК

Согласно установленным графикам, для абонентов ЦЭК будут действовать следующие очереди:

1 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 16:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 16:00; – с 19:00 до 24:00. 2 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 14:00;

– с 16:00 до 22:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 14:00; – с 16:00 до 22:00. 3 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

– с 16:00 до 22:00.

— с 05:00 до 10:00; – с 16:00 до 22:00. 4 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

— с 14:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 05:00 до 10:00; — с 14:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 14:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 14:00; – с 19:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

— с 14:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

По состоянию на 7 часов применяются отключения потребителей 3, 4 и 6 очереди. Абонентам этих очередей свет планируют вернуть в 10:00.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на официальном сайте компании.

ДТЭК

У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно установленным светло-серым графикам отключений.

Напомним, графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд.

Серая зона: 4 часа без света;

Белая зона: 2 часа со светом;

Светло-серая зона: 3 часа возможного отключения

В компании сообщили, что сегодня, 15 июля, в светло-серой зоне отключение будет происходить на протяжении всех суток.

В настоящее время лучше не пользоваться лифтами и не заводить долговременные дела с использованием электричества, — посоветовали в сообщении на Facebook-странице ДТЭК.

Посмотреть отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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