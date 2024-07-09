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Как будут выключать свет в Днепре 10 июля

Сегодня 19:32
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В Днепре и области будут выключать свет весь день.

Новости Днепра про Как будут выключать свет в Днепре 10 июля

В Укрэнерго сообщили, что завтра, 10 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди. Это означает, что есть большая вероятность отключения во время светло-серых графиков. Однако при низком потреблении отключения могут смягчить.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

ЦЭК обнародовала график отключений на 10 июля:

  • з 00:00 до 01:00 відключається 2 черга;
  • з 00:00 до 05:00 відключаються 1 та 5 черги;
  • з 05:00 до 10:00 відключаються 4 та 6 черги;
  • з 06:00 до 10:00 відключається 3 черга;
  • з 10:00 до 15:00 відключаються 1 та 2 черги;
  • з 13:00 до 15:00 відключається 5 черга;
  • з 15:00 до 20:00 відключаються 3, 4 та 6 черги;
  •  з 20:00 до 24:00 відключаються 1, 2 та 5 черги.

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