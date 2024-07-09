Как будут выключать свет в Днепре 10 июля

В Укрэнерго сообщили, что завтра, 10 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди. Это означает, что есть большая вероятность отключения во время светло-серых графиков. Однако при низком потреблении отключения могут смягчить.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
ЦЭК обнародовала график отключений на 10 июля:
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