Как будут отключать свет в Днепре в течение суток 8 июля: графики отключений

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Отмечается, что сегодня с 00:00 до 14:00 будут применяться одновременно две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В остальные часы – три очереди отключений.
Потребление растет из-за жары, — отметили в сообщении.
По состоянию на 07:20 8 июля отключены 1 и 2 очереди абонентов ЦЭК. После 10:00 графики отключений потребителей будут действовать следующим образом:
Также, в связи с проведением плановых работ с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение абонентов ЦЭК по адресам:
У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно графику стабилизационных отключений — по группам:
Напомним, белая зона означает, что в указанное время электроснабжение не будет отключаться. Светло-серая – возможное отключение, серая – отключения будут.
Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.
Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.
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