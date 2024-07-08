Как будут отключать свет в Днепре в течение суток 8 июля: графики отключений

В понедельник, 8 июля, в Днепре применяются графики отключения света. Будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

Отмечается, что сегодня с 00:00 до 14:00 будут применяться одновременно две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В остальные часы – три очереди отключений.

Потребление растет из-за жары, — отметили в сообщении.

По состоянию на 07:20 8 июля отключены 1 и 2 очереди абонентов ЦЭК. После 10:00 графики отключений потребителей будут действовать следующим образом:

с 10:00 до 14:00 будут отключаться 3 и 4 очереди;

с 14:00 до 16:00 будут отключаться 1, 2 и 5 очередей;

с 16:00 до 20:00 будут отключаться 3 и 4;

с 16:00 до 22:00 будет отключаться 6 очередь;

с 19:00 до 24:00 будет отключаться 5 очередь;

с 20:00 до 24:00 будут отключаться 1 и 2 очереди.

Также, в связи с проведением плановых работ с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение абонентов ЦЭК по адресам:

ул. Надежды Алексеенко: 108;

ул. Рабочая: 71, 75, 77.

У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно графику стабилизационных отключений — по группам:

Напомним, белая зона означает, что в указанное время электроснабжение не будет отключаться. Светло-серая – возможное отключение, серая – отключения будут.

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.

Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.

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