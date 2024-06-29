Как будут действовать в Днепре графики почасовых отключений 30 июня

Укрэнерго обновило информацию об отключении на завтра, 30 июня.

Об этом коммунальщики сообщают в своих соцсетях.

Завтра, 30 июня, облэнерго будут применять графики повременных отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнят о необходимости потреблять электроэнергию бережно.

Вопрос объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Сегодня мы писали о том, что зимой света может быть не по 12 часов в сутки.

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