Как будут действовать в Днепре графики почасовых отключений 30 июня

Об этом коммунальщики сообщают в своих соцсетях.
Завтра, 30 июня, облэнерго будут применять графики повременных отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.
В Укрэнерго напомнят о необходимости потреблять электроэнергию бережно.
Вопрос объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Сегодня мы писали о том, что зимой света может быть не по 12 часов в сутки.
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