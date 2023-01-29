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Как будет работать общественный транспорт в Днепре 29 января

Сегодня 08:11
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В Днепре изменился график работы троллейбусов и трамваев по выходным.

Новости Днепра про Как будет работать общественный транспорт в Днепре 29 января

29 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств.

Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всего 50 вагонов трамвая.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава.

Режим работы технических рейсов в выходные дни изменился: они работают с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.

В департаменте транспорта отметили, что энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов в течение дня может изменяться

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 782 транспортных средства (из них 146 – автобусы большой вместимости).

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