Как будет работать общественный транспорт в Днепре 29 января

29 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств.
Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всего 50 вагонов трамвая.
Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава.
Режим работы технических рейсов в выходные дни изменился: они работают с 07:00 до 11:00 и с 15:30 до 19:30.
В департаменте транспорта отметили, что энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов в течение дня может изменяться
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов, обслуживающих 782 транспортных средства (из них 146 – автобусы большой вместимости).
Читайте также:
Автор:
В воскресенье 29 января в Днепре загорелся автобус.
В Днепре в воскресенье 29 января будут выключать свет.
В Днепре появилось новое мощное граффити, посвященное трагедии, которая произошла…
Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Сегодня, 28 января, враг ударил…
В воскресенье 29 января в Днепре загорелся автобус.
В Днепре в воскресенье 29 января будут выключать свет.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре появилось новое мощное граффити, посвященное трагедии, которая произошла в городе 14 января, когда российская ракета попала в жилой девятиэтажный дом на Победе.
Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Сегодня, 28 января, враг ударил по двум районам нашей области - Никопольскому и Синельниковскому.
В субботу, 28 января, в Днепре на перекрестке ул. Паниказы и Запорожского шоссе произошло ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ и Lexus.
В субботу, 28 января, в Каменском Днепропетровской области произошел пожар - загорелся гараж с автомобилем внутри.
Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих выиграла стартовый турнир 2023 года в Котбусе, Германия.
В субботу, 28 января, в Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика столкнулись два автомибиля, один из которых - такси службы Opti.
Кабмин может пересмотреть тарифы на некоторые коммунальные услуги после завершения отопительного сезона в Украине. То есть существует вероятность, что в 2023 году украинцы, в том числе и днепряне, будут платить больше.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!