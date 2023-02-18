Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписание

Сегодня 08:41
просмотров

В субботу, 18 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты в Днепре работают в штатном режиме по расписанию выходного дня.

Новости Днепра про Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписание

Об этом информирует горсовет Днепра.

Сообщается, что на маршруты электротранспорта вышло 137 единиц подвижного состава. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт», а также в Telegram-боте.

Кроме того, сегодня по городу будет курсировать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 731 единиц подвижного состава.

Читайте также:

Новости Днепра про Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписаниеУкраїнська Новости Днепра про Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписаниеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

    В Днепропетровской области мужчины создали наркобизнес: производили метамфетамин и продавали…

    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

    Оккупанты 4 раза за день обстреляли территорию Днепропетровской области.

    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

    Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на…

    Вводит необходимое количество инсулина автоматически: Днепр закупил 54 инсулиновых помпы для детей
    Новости Днепра
    Вчера 20:00
    Вводит необходимое количество инсулина автоматически: Днепр закупил 54 инсулиновых помпы для детей

    «Инсулиновая помпа – это совсем другое качество жизни для детей…

    Последние новости

    Погода в Днепре в субботу, 18 февраля: ожидается дождь со снегом
    Погода в Днепре в субботу, 18 февраля: ожидается дождь со снегом

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес
    Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

    В Днепропетровской области мужчины создали наркобизнес: производили метамфетамин и продавали через мессенджеры.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

    Оккупанты 4 раза за день обстреляли территорию Днепропетровской области.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду
    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

    Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на міцність.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Вводит необходимое количество инсулина автоматически: Днепр закупил 54 инсулиновых помпы для детей
    Вводит необходимое количество инсулина автоматически: Днепр закупил 54 инсулиновых помпы для детей

    «Инсулиновая помпа – это совсем другое качество жизни для детей с сахарным диабетом», – днепряне благодарят городские власти за приобретенные инсулиновые помпы.

    Вчера 20:00
    просмотров
    Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом
    Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом

    Солдат из Каменского Игорь Олейник погиб 9 февраля в бою в Донецкой области.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП
    Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

    В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Вчера 19:15
    просмотров
    РФ несет потери в Херсонской области, — Генштаб
    РФ несет потери в Херсонской области, — Генштаб

    Российские военные продолжают нести значительные потери в Херсонской области, а ВСУ атаковали позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Бизнес на истории: за сколько в Днепре можно купить екатеринославский кирпич
    Бизнес на истории: за сколько в Днепре можно купить екатеринославский кирпич

    На днях стало известно, что уникальный памятник архитектуры города – Дворец профилактики в Днепре разносят буквально по кирпичику. В его стенах орудуют воры, которые охотятся за екатеринославским пластичным кирпичом. Этот кирпич не только пластичный, но и прочный, а также популярен…

    Вчера 18:26
    просмотров
    Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)
    Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)

    Днепровские зимние пейзажи просто невероятны.

    Вчера 18:26
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх