Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписание

Об этом информирует горсовет Днепра.
Сообщается, что на маршруты электротранспорта вышло 137 единиц подвижного состава. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт», а также в Telegram-боте.
Кроме того, сегодня по городу будет курсировать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 731 единиц подвижного состава.
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