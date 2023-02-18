Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписание

В субботу, 18 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты в Днепре работают в штатном режиме по расписанию выходного дня.

Об этом информирует горсовет Днепра.

Сообщается, что на маршруты электротранспорта вышло 137 единиц подвижного состава. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт», а также в Telegram-боте.

Кроме того, сегодня по городу будет курсировать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 731 единиц подвижного состава.

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