Как будет работать 14 января электротранспорт Днепра: графики и маршруты

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского горсовета.
На маршрутах электротранспорта будут действовать следующие технические рейсы:
троллейбусные маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20;
трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19.
Режим работы технических рейсов в выходные: с 7 до 11:30 часов и с 15 до 19:30 часов.
Отмечается, что ситуация с энергоснабжением в городе остается довольно сложной, поэтому график движения технических рейсов в течение дня может меняться.
Кроме того, в Днепре сегодня работает 90 автобусных маршрутов — всего 784 автобуса, из которых 148 — большой вместимости.
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