Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии

Площадь Героев Майдана в Днепре впервые появилась на генеральном плане города в 1792 году. Планировалось, что на месте слободы Половицы будет главная городская площадь, но в итоге вместо нее построили здания торговых рядов.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел Верхне-Троицкий рынок более 80 лет назад.

Со временем неподалеку от площади появился Троицкий собор, а торговые ряды разделились на Нижне-Троицкий рынок и Верхне-Троицкий рынок. Торговцы со всех сторон окружали церковь. На этих местах торговля велась более 100 лет.

Каменное здание Троицкой церкви было возведено в 1845 году, до этого несколько десятков лет на месте храма была деревянная церквушка. Со всех сторон она была окружена торговыми рядами и лавками. В 1860-х годах на углу улиц Троицкой и нынешнего центрального проспекта было построено большое здание Гостиного ряда – торговое помещение, где находились магазины. После Второй мировой войны, при строительстве Министерства черной металлургии здание было снесено.

Рынки — Верхний и Нижний – пользовались большой популярностью среди местных жителей. Самые «базарные» дни были по выходным – тогда к церкви съезжалось большое количество людей. Покупателей и продавцов было так много, что яблоку негде было упасть. Работал рынок и во время оккупации Днепра.

В 1946 году было принято решение на месте рынка создать торговую площадь и Нижне-Троицкий рынок прекратил свое существование, а Верхне-Троицкий был перенесен выше. Тогда место, где со временен существования Екатеринослава велась торговля было переформатировано до неузнаваемости.

фото: В. Горлов, А. Волок, группа «Родной Днепропетровск»

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