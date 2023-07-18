Как более 50 лет назад выглядел Дворец студентов в Днепре: с белоснежными периллами и клумбой напротив балкона (ФОТО)

Дворец студентов был первым в стране зданием, предназначенным исключительно для тех, кто грызет гранит науки – тут проводились различные концерты, лекции, конкурсы среди студентов города, а также работали кружки самодеятельности и театр. Здание имеет многовековую историю.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как здание выглядело более 50 лет назад.

Нынешний Дворец студентов был построен в 1789 году и считается первым каменным зданием города. Строился он три года, во время которых вокруг здания разбивали английский парк. Дворец предназначался как резиденция князя Потемкина, но он в нем так ни разу и не был. После смерти владельца в 1791 году здание стало приходить в упадок. Провалилась крыша, исчезли окна, двери и паркет. В 1830-х годах было принято решение отреставрировать дворец и разместить в нем канцелярию губернского и уездного предводителей дворянства, проводить в большом зале собрания и выборы. В 1849 году в бывшем дворце начал функционировать музей древностей. В 1920-х годов здание приспособили под Дом отдыха для рабочих.

Во время Второй мировой войны здание сгорело и уже в 1945 году было принято решение о его реконструкции. От прежнего дворца остались только стены. Восстанавливать здание в его первоначальном виде не стали, а сделали другим. Во время реконструкции внешние и внутренний вид дворца был кардинально изменен, в добавок появился второй этаж, парадная лестница и лоджии. После ремонта Дворец культуры студентов был открыт в 1952 году. Перед дворцом работал фонтан.

На фото видно, что сразу после ремонта дворец выглядел очень красиво: с белоснежными периллами, чистым фасадом, красивой лестницей и небольшой клумбой с цветами перед зданием.

Сегодня Дворец студентов находится в довольно плачевном состоянии.

Здание просто кричит о необходимости ремонта. Фасад покрывается трещинами, с него обваливается штукатурка, обнажая кирпичную кладку.

Местные вандалы выбрали стены здания в качестве «холста» и рисуют на них все что угодно. Под парадным балконом и на самом балконе часто можно найти бутылки, окурки, осколки стекла и другой мусор.

фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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