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  • Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)

Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)

Сегодня 22:01
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В Днепре фасад многоэтажки на Победе более 20 лет украшает велосипед.

Новости Днепра про Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)

В Днепре существует немало артефактов или «мест силы» — то есть локаций, которые всем известны и стали уже районными «туристическими» достопримечательностями. К примеру, старые фонтаны в центре города или загадочные фигурки, ставшие ориентиром на районе.

На днях на Победе обратили внимание на велосипед, украшающий фасад внутреннего двора дома №134.

Велосипед видите? Нет? А он есть! — отметил днепрянин Андрей, поделившийся фотографией.

И действительно, если пристальнее присмотреться можно увидеть старенький велосипед, который оставили на парапете.

Новости Днепра про Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)

Интересно то, что, по словам местных, стоит он там не год, не два, а по меньшей мере несколько десятилетий. Днепряне теряются в показаниях. Кто-то утверждает, что велосипед здесь находится 20 лет, а кто-то утверждает, что видит двухколесный на фасаде уже более 30 лет.

Горожане шутят, что велосипед, как Атлант, который держит хилый балкон. Или что двухколесный вмонтировали в фасад и до сих пор не могут достать.

Новости Днепра про Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі вирішують долю загадкових фігур на житловому масиві Північний. Скульптури, які встановили на 100-річчя містечка залізничників, стали одним із символів району. Проте час не пожалів їх, тому наразі жителі району роздумують над їхньою подальшою долею.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре решают судьбу загадочных фигур на жилом массиве Северный. Скульптуры, которые установили на 100-летие городка железнодорожников, стали одним из символов района. Однако время не пожалело их, поэтому сейчас жители района раздумывают над их дальнейшей судьбой.

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Новости Днепра про Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)Русский

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