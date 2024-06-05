Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024

Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024

Сегодня 17:20
просмотров

Все абитуриенты Днепра смогут начать регистрировать свои электронные кабинеты для поступления в вузы с 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 19 июля и закончится 31 июля в 18:00.

Новости Днепра про Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, как зарегистрироваться в электронном кабинете для подачи документов и что для этого нужно.

Как зарегистрироваться в электронном кабинете 2024

Для регистрации абитуриенту необходимо перейти на портал Единой государственной электронной базы по вопросам образования. При этом, поступающему необходимо указать адрес электронной почты – она станет логином для входа в личный кабинет, серию и номер документа об образовании (школьного аттестата). Далее следует указать номер, код и год получения сертификата ВНО или НМТ. Серию и номер паспорта или номер карточки налогоплательщика (ИНН). Если у поступающего есть право на льготы – документы, которые удостоверяют это право.

Также понадобится загрузить цветную фотографию абитуриента размером 3х4 и фотокопию приложения к свидетельству об образовании.

При этом файлы нужно загружать в формате JPG, максимальный размер их не должен превышать 1 Мб.

Поступление на бюджет и творческий конкурс

Для тех, кто поступает на творческие специальности и обязательным условием вуза является творческий конкурс, то проводить их учебные заведения должны с 3 июля до конца рабочего дня 10 июля – для поступающих на бюджет. С 3 по 25 июля для тех, кто поступает на контракт.

Сколько заявлений можно подать

Абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в различные вузы и до 10 заявлений на контракт. В каждом нужно установить его приоритетность для поступающего – от 1 до 5, где 1 означает самую высокую степень приоритетности. После подачи заявки изменить его уже не получится.

Если самостоятельно не получается

Если абитуриент не может самостоятельно зарегистрироваться в электронном кабинете или подать необходимые документы – ему нужно обратиться в консультационный центр – они есть при каждом вузе, где им помогут создать кабинет и подать заявление.

Читайте также:

Новости Днепра про Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024Українська Новости Днепра про Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024Русский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад
    Новости Днепра
    Сегодня 14:42
    Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

    Квартал, где сегодня находится улица Сечевых Стрельцов в Днепре один…

    Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:40
    Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре

    Некоторые районы нынешнего Днепра были заселены людьми еще до основания…

    По улицам Днепра будут ездить трамваи с панорамной крышей
    Новости Днепра
    Сегодня 10:37
    По улицам Днепра будут ездить трамваи с панорамной крышей

    По улицам Днепра будут ездить немецкие трамваи с панорамной крышей.

    Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу
    Новости Днепра
    Вчера 21:58
    Не ждите зря: в Днепре трамвай №15 один день раньше завершит работу

    В Днепре трамваи на маршруте №15 поедут в ДЭПО раньше.

    Последние новости

    В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)
    В Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам (ФОТО)

    В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.

    Сегодня 17:43
    2
    просмотров
    В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело
    В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело

    Сегодня на Набережной Днепра заметили значительное понижение уровня воды в реке.

    Сегодня 16:51
    6
    просмотров
    Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра
    Сколько стоят арбузы в супермаркетах Днепра

    В Днепре уже можно найти арбузы в супермаркетах.

    Сегодня 16:43
    6
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина развращал 8-летнего ребенка через мессенджер
    На Днепропетровщине мужчина развращал 8-летнего ребенка через мессенджер

    На Днепропетровщине будут судить мужчину за развращение 8-летней девочки и распространение детской порнографии.

    Сегодня 15:54
    3
    просмотров
    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты
    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты

    У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

    Сегодня 15:27
    1
    просмотров
    В Днепре и области в 2024 году стало больше вспышек кишечных инфекций: чаще всего страдают дети
    В Днепре и области в 2024 году стало больше вспышек кишечных инфекций: чаще всего страдают дети

    В Днепропетровской области участились случаи вспышек кишечной инфекции.

    Сегодня 15:06
    1
    просмотров
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины

    31 мая в результате обстрела Одессы погиб Сирота Илья из Днепропетровской области.

    Сегодня 14:57
    3
    просмотров
    Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад
    Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

    Квартал, где сегодня находится улица Сечевых Стрельцов в Днепре один из самых старых в Екатеринославе. Застраиваться он начал в 1870-х годах. Улица называлась Александровская, примыкала к центру города и первые дома у центрального проспекта появились еще раньше. Со временем она…

    Сегодня 14:42
    5
    просмотров
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной

    Сегодня, 5 мая, водолазы ГСЧС обнаружили тело молодой девушки.

    Сегодня 14:20
    4
    просмотров
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре в субботу, 8 июня, будет работать Ботанический сад.

    Сегодня 14:05
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх