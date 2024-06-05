Как абитуриенту в Днепре зарегистрировать электронный кабинет для поступления: инструкция 2024

Все абитуриенты Днепра смогут начать регистрировать свои электронные кабинеты для поступления в вузы с 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 19 июля и закончится 31 июля в 18:00.

Журналисты dnepr.info узнали, как зарегистрироваться в электронном кабинете для подачи документов и что для этого нужно.

Как зарегистрироваться в электронном кабинете 2024

Для регистрации абитуриенту необходимо перейти на портал Единой государственной электронной базы по вопросам образования. При этом, поступающему необходимо указать адрес электронной почты – она станет логином для входа в личный кабинет, серию и номер документа об образовании (школьного аттестата). Далее следует указать номер, код и год получения сертификата ВНО или НМТ. Серию и номер паспорта или номер карточки налогоплательщика (ИНН). Если у поступающего есть право на льготы – документы, которые удостоверяют это право.

Также понадобится загрузить цветную фотографию абитуриента размером 3х4 и фотокопию приложения к свидетельству об образовании.

При этом файлы нужно загружать в формате JPG, максимальный размер их не должен превышать 1 Мб.

Поступление на бюджет и творческий конкурс

Для тех, кто поступает на творческие специальности и обязательным условием вуза является творческий конкурс, то проводить их учебные заведения должны с 3 июля до конца рабочего дня 10 июля – для поступающих на бюджет. С 3 по 25 июля для тех, кто поступает на контракт.

Сколько заявлений можно подать

Абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в различные вузы и до 10 заявлений на контракт. В каждом нужно установить его приоритетность для поступающего – от 1 до 5, где 1 означает самую высокую степень приоритетности. После подачи заявки изменить его уже не получится.

Если самостоятельно не получается

Если абитуриент не может самостоятельно зарегистрироваться в электронном кабинете или подать необходимые документы – ему нужно обратиться в консультационный центр – они есть при каждом вузе, где им помогут создать кабинет и подать заявление.

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